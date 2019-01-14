"Провалялись сутки в постели": интим Солнцева с женой-пенсионеркой вызвал омерзение
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Гоген Солнцев демонстрирует идиллию с немолодой женой Екатериной, которая ради возлюбленного легла под нож хирурга и доверилась стилисту. В результате женщина радикально преобразилась – стала стройной брюнеткой, предпочитающей довольно вызывающую одежду. Последствия не заставили себя ждать.
На одной из программ Андрея Малахова Гоген Солнцев закатил жене истерику и обвинил ее в разгульном образе жизни. А когда подружился с дочерью супруги, уже та обвинила его в измене и устроила жуткую драку прямо в студии шоу. Дошло до того, что престарелая Екатерина умудрилась выбить зубы наследнице. Тогда Гоген попросту прогнал жену, а когда она пришла мириться, на порог не пустил. Окончательно он уничтожил супругу, опубликовав фотографию, на которой заснят вместе с покалеченной падчерицей.
Тем не менее Терешкович сумела найти подход к неприступному Солнцеву. Темпераментные супруги помирились и встретили Старый Новый год вместе. Гоген опубликовал свежее совместное фото, на котором они запечатлены в постели в обнимку. "Нет ничего лучше, чем провести старый новый год с любимым человеком (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Провалялись сутки в постеле =) теперь уже, официально снова вместе 😊😊все невзгоды оставили в 2018, который стал непростым для наших отношений с Катей, но, мы все решили и смотрим с оптимизмом в будущее, чего и Вам желаем", – объявил счастливый Гоген Солнцев.
Почему-то не все поклонники обрадовались. У многих идиллическое изображение супругов вызвало омерзение. "Фуууу старофил", "Фу, от нее старостью пахнет и слюнки вонючие, брезгливо то как!!!", "какая мерзость", "Мерзость фу", "Два клоуна, смотреть противно! Вышедшая из ума бабка,, и шут гороховый!!!" – раскритиковали пару подписчики.
Телеведущая отказалась от диет
В недавнем матче она обыграла англичанку Хэрриет Дарт
Она дала большое интервью
Она откажется от их помощи в воспитании ребенка