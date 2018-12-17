Преобразившиеся Солнцев и его жена-старушка воссоединились

Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович делают все, чтобы о них не забыли. Вдрызг разругавшиеся супруги внезапно воссоединились. Однако не все так просто.

На своей странице в Instagram Гоген Солнцев опубликовал фотографию, на которой запечатлен с престарелой супругой Екатериной Терешкович. Супруги нарядились в Деда Мороза и Снегурочку, воссоединившись ради благого дела.

"Для одного благотворительного фонда, мы с Екатериной поздравили детей с наступающими праздниками, и только это могло заставить нас в этот вечер увидеться еще раз (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – сообщил Солнцев. Он дал понять, что эта встреча не растопила его сердце.

Гоген хочет, чтобы Екатерина помирилась с дочерью, которую избила в шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". "Я призываю, все-таки не быть эгоисткой, и извиниться перед собственным ребенком Полиной", – добавил он.

Шоумен отметил, что жена-пенсионерка нашла возможность задеть его. "P.S.: Зимушка-зима, которой оделась Екатерина Львовна, представлялась всем снегурочкой и обзывала меня стариком морозом... 🙄😑🤔... Друзья, идет ли мне костюм?" – спросил у подписчиков Гоген Солнцев.

Пользователи неоднозначно высказались о временном воссоединении супругов. Кто-то порадовался за Гогена и Екатерину, а кто-то разозлился. Хейтеры обругали обоих, подчеркнув, что фарс давно всех утомил.

"КАК НАДОЕЛИ ЭТИ КЛОУНЫ НА ЭКРАНЕ И В ИНЕТЕ !!НИКЧЕМНЫЙ МОЛОДОЙ САМЕЦ ЗАНИМАЕТСЯ ЧЕРТ ЗНАЕТ ЧЕМ )))А ЭТА ЖЕНЩИНА С НИМ ?????КОГДА УЖЕ БУДЕТ СЕБЯ УВАЖАТЬ ???? И КТО ☝☝☝☝ИХ МОГ ПОЗВАТЬ ПОЗДРАВИТЬ ДЕТЕЙ С НОВЫМ ГОДОМ ?????", "Вот вы похожи стали друг на друга! Оба страшные, но трындец как счастливы!", "Бред какой-то. С каких пор Дедушка Мороз моложе внучки снегурочки. Что вы творите?", "А где фото с детьми? Просто надеть костюмы и сфотаться – это еще не значит, что вы поучаствовали в благотворительности. У Кати вообще такой ,пардон, шальной взгляд, как будто она прибухнула", – высказались комментаторы.