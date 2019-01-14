Запашный устроил новые разборки после обвинений в "истязании животных"
Все началось с того, что артистка опубликовала на своей странице совместную фотографию с дрессировщиком. Асмус побывала на съемках циркового шоу "Идол-2018" и поспешила поделиться впечатлениями с поклонниками. Она призналась, что уважает труд Эдгарда Запашного и искренне восхищается его любовью к животным.
"Фестиваль я очень люблю и дружу с ним вот уже несколько лет. Была и гостем, и ведущей, в этом году – впервые в составе жюри (от представителей культуры и СМИ). Для меня большая честь быть частью такого масштабного события, как фестиваль "Идол", – написала звезда в микроблоге.
Под этим постом один из подписчиков Кристины оставил жесткий комментарий, осудив деятельность дрессировщика. "Терпеть не могу Запашных! Цирк с животными 👎", – заявил пользователь. Артист решил ответить на это замечание с иронией. "Мы вас тоже", – написал он.
На этом обмен колкостями не закончился. Другой подписчик обвинил Эдгарда Запашного в том, что он "истязает животных" ради славы и денег. В ответ дрессировщик посоветовал "зайти как-нибудь к животным в вольер, чтобы поумнеть".
Артист уверен: количество лайков определяет победителя в споре. "Вас не смущают 46 тысяч лайков под этим постом и 80 – под Вашим комментарием? Неужели Вы не видите свою ничтожность?" – поинтересовался он. Через некоторое время дрессировщик решил прекратить общение. Запашный отказался давать официальные комментарии прессе.
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