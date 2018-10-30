Опубликовано фото голой Ходченковой с выпирающим животом

Светлана Ходченкова удивила поклонников. В ее микроблоге появилась фотография актрисы в постели. И без одежды.

Светлана Ходченкова изменила своим сетевым привычкам. Если раньше ее Instagram представлял собой отчет о проделанной работе – фотографии и видео со съемочных площадок - то теперь в микроблоге все чаще появляются весьма откровенные снимки.

Недавно актриса делилась кадрами из фильма, где она играла стриптизершу. Видимо, с точки зрения Светланы, опыт оказался положительным - так что она решила продолжить в том же духе.

На последнем фото Ходченкова предстала без одежды. Актриса, лежа в постели, любуется видом на море. Но море, видно, не то, на которое желала попасть Светлана. "Ты хотела на море?! Ты на море!" – подписала снимок актриса.

Ходченкова сейчас в Архангельской области. Она занята в спектакле "История любви. Комедия ошибок". В партнерах у Светланы – Петр Красилов, Анна Уколова и Дмитрий Малашенко, пишет "Вокруг ТВ".

Снимок поклонникам актрисы понравился, Ходченкову осыпали комплиментами. "Отличная фотография. очень стильно", "Потрясающее фото, потрясающая Вы", "Света красавица", – пишут комментаторы (орфография и пунктуация оригинала - Прим. ред).

Ранее Дни.ру сообщали, что снимок с актрисой Светланой Ходченковой, которая гладит выпирающий животик, вызвал бурю эмоций среди подписчиков. Его опубликовала в Сети Марина Александрова.

Оказалось, что Александрова всего лишь проанонсировала продолжение сериала "Домашний арест", опубликовав кадр со съемок. На снимке Светла Ходченкова в образе будущей мамы. "Потому что на десять девчонок по статистике девять ребят… Было весело", – подписала в шутку свой пост Александрова.

Поклонники отметили, что Светлане очень идет беременность. Однако в реальности у Ходченковой пока нет детей.