Беременную Лопыреву прилюдно ласкал зять миллиардера

Виктория Лопырева предпочитает не афишировать отца своего первенца. Однако папарацци умудрились заснять гламурную блондинку на одном из пляжей в Майами.

В Сети распространяются фотографии, сделанные в Америке, куда уехала Виктория Лопырева – предположительно, чтобы родить. На кадрах знойная красотка с очаровательным пузиком, вываливающимся из джинсовых шорт, запечатлена в компании некого брюнета. Причем на одном из снимков пара целуется, лежа на шезлонге, и мужчина обнимает Вику за шею. Заветные кадры опубликовали "7Дней".

В Telegram появилась информация о том, что мужчиной, снятым с Викторией Лопыревой, является Игорь Булатов – бизнесмен и, что самое интересное, зять президента компании "Ташир", миллиардера Самвела Карапетяна. Как утверждает канал "Только никому...", у Игоря и Татевик двое детей. До недавнего времени Булатов значился на сайте компании вице-президентом, однако сейчас там этих данных нет.

Впрочем, тот же канал подозревает некую странность во всплывших сведениях. Дескать, долгие месяцы Виктория Лопырева тщательно шифровалась, высматривала фотографов, стараясь скрыть отца своего ребенка, а на пляже в Майами так расслабилась, что не заметила папарацци. А еще потому снимки выглядят постановкой, по мнению "Только никому...", что недавно в СМИ прошла информация о том, что Виктория могла забеременеть от самого Самвела.

Напомним, о беременности Виктории Лопыревой слухи ходили не один месяц, однако модель предпочитала не комментировать эту информацию. Лишь недавно гламурная блондинка призналась, что действительно ждет ребенка, и выложила фотографию, на которой демонстрирует большой живот.