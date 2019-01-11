Беременную Лопыреву прилюдно ласкал зять миллиардера

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

"Тройничок": бывшая подруга обнародовала интимный компромат на Максакову
Бледанс отвезла сына с синдромом Дауна в детский дом
"Хватит старьем пичкать!": Пугачеву погнали в шею с новогоднего огонька
Кричавшая "ура" на поминках вдова Караченцова: Я радуюсь
"Наелась?": на обескураженную Навку напали в метро
партнеры
Пятница 11 января
Лента новостей
14:21
Рок-поэма "Моби Дик": в океане рока и поэзии
14:04
Туктамышева выступила с громким заявлением после болезни
13:59
В Уфе известный шеф-повар умер после операции на зубе
13:28
В Саратове профессор умер во время лекции
13:23
Убийца Тена извинился перед матерью фигуриста
13:04
На Бали двое россиян сорвались в ущелье
12:39
В аварии под Москвой погибли два человека
12:11
Пассажирский самолет вернулся во Внуково из-за незапертой двери
12:05
Челябинские геи заставили полицию искать гомофоба
12:03
Рекультивацию свалок берут под особый контроль
11:58
Раскрыта истинная причина тяги к бутылке
11:44
Трамп попался на глупой лжи
11:40
Автобус с туристами перевернулся на Кубе
11:22
Житель Петербурга изнасиловал курьера
11:12
Китай заснял обратную сторону Луны (видео)
11:11
Глумление Собчак над церковью вызвало вопросы
11:09
Постыдное видео крутящейся голой Волочковой появилось в Сети
10:58
Раскрыта опасность зубной нити
10:57
В аварии с микроавтобусом в Башкирии пострадала школьница
10:56
Порошенко исчез после заявления о порочной связи с Зеленским
10:38
В ДТП с автобусом и лесовозом пострадали дети
10:30
Победитель "Евровидения" кардинально сменил имидж
10:27
Уехавшая из России Лера Кудрявцева резко помолодела
10:24
Лукашенко подло шантажирует Путина самым святым
10:10
Главные события Москвы
10:05
В Якутии под лед провалились два бензовоза
09:57
В Сургуте за час "заминировали" два ТЦ
09:55
Судьба принцессы Дианы: самоуверенную Маркл лишили самого главного
09:44
Знаменитый певец плюнул на концерте ребенку в рот (видео)
09:23
52-летняя Наталья Штурм обнародовала "беременное" фото
09:19
В России взлетели тарифы ЖКХ
08:53
При пожаре в Москве пострадал человек
08:47
Пугачева подверглась издевательствам после вскрывшихся сенсационных данных
08:32
Олимпийская чемпионка попала в больницу с жуткой травмой
08:25
Скрипали окончательно пропали в Британии
07:52
Известная актриса скончалась после страшной болезни
07:41
Умер создатель фильма "Матрица"
07:11
Гузеева до последнего оттягивает операцию для страдающей дочери
00:17
Названы шокирующие причины для расставания Прилучного и Муцениеце
23:16
Мягкотелый Трамп подставляет под удар жену
22:04
Солист группы "Корни" рассказал о подлой подставе Первого канала
21:56
Шантаж и угрозы: Лукашенко готов отдать Россию на растерзание Западу
21:48
Натянувшую до пупа трусы Каменских поймали на гнусном обмане
21:43
"Здорова и без инфекций": ухажеру позволили взять справку у Борисовой
21:13
По стопам Сердючки: раскрыт секрет победы Киркорова на "Евровидении"
21:04
Обнародовано последнее желание спившегося Кельми
20:53
В Волгограде пьяный водитель иномарки "взлетел" на забор
20:45
В одной из школ Башкирии произошел пожар
20:37
Украинские корабли рвутся к Крымскому мосту
20:34
Новый любовник увез актрису Бортич на "край света"
20:32
За чей счет дочь Серова отправилась на райский курорт
20:31
Ижевчанин заработал миллион на продаже наркотиков
19:56
На ребенка Харламова и Асмус напали после грандиозного шоу
19:53
После провала на выборах Собчак вновь лезет в политику
19:35
В Набережных Челнах сообщили о заложенных бомбах
19:21
Екатеринбуржец пригрозил взорвать жилой дом
19:20
Свадьба с Уильямом довела Кейт Миддлтон до нищеты
18:47
Под Тюменью насмерть сбили пешехода
18:28
Верник бросил подругу и скрылся в горах после истории с беспределом
18:26
Оскандалившийся с Собчак Виторган разразился грязной матерщиной
18:02
Отравленный Скрипаль жестко подставил Порошенко
17:50
На Украине заявили о полном контроле над Крымским мостом
17:49
"Старый развратник": Борис Смолкин стал любовником молодой красотки
17:48
Шикарная 53-летняя модель переплюнула злобных молодух
17:45
45-летняя Высоцкая без макияжа стала сенсацией
17:32
В Москве труп женщины 10 дней разлагался в квартире
17:06
Рудковскую втянули в скандал с наркотиками
17:01
У стен Кремля открыли ностальгический ресторан
16:54
10 условий для крепкой связи в семье
16:50
В Керчи 10-летний мальчик провалился в котлован
16:47
Известный артист вспомнил о высохшей от рака Полищук
16:40
"Пузатая" Бузова уделала грудастую Волочкову на Мальдивах
16:20
Мультфильм для скотов: Порошенко сел в лужу после нелепой выходки
16:11
У ТНТ большие проблемы из-за глумления над памятью национального героя
16:07
Знаменитый поэт оставил предсмертную записку и пропал в Москве
15:52
Озорная Варум эротично погладила посох Деда Мороза
15:44
Затравленный Шепелев оправдал грязную выходку солиста группы "Корни"
15:42
Под Москвой 80-летнего мужчину одурачили на 100 тысяч
15:32
"Нужно смириться": Сябитова высказалась о разводе
15:30
Готовящие новую провокацию у Крымского моста украинцы с треском провалились
15:22
Неоправданная жестокость: за что мать троих детей держат в СИЗО
15:13
Андреева рассекретила свою тайную связь со Сталиным
14:59
Артистка Воробей прошлась по Малахову: Одного салата на лице недостаточно
14:51
Внук Пугачевой вывалил банан перед поклонниками
14:48
"Снова провокация": Собчак "засветила" фото из бани
14:37
Второго Крыма не будет: Лукашенко поставил точку в отношениях с Россией
14:25
В Удмуртии "Газель" столкнулась с КамАЗом
14:15
"Намного моложе и красивее": Градский сделал откровенное заявление о мужчинах жены
14:11
Жену Николаева скрючило на исторической встрече Пугачевой с Аллегровой
14:03
Кастинг в Serebro Фадеева показался фанатам фикцией
14:03
Россиянам увеличили размер пенсии
14:02
Пропавших детей будут искать с помощью геолокации
13:56
Невзоров расшаркался перед богохульником Порошенко
13:53
В центре Саранска автомобиль инкассаторов попал в ДТП
13:50
В Казани из-за салюта пострадал семилетний ребенок
13:47
Обалдевшая Боярская не смогла сдержать эмоций после воплей отца
13:35
Алексей Серебряков скрыл прибавление в семье
13:27
Звезда "Дома-2" бьется в припадке после новости о ВИЧ-инфекции
13:23
Верник сбежал из Москвы после скандала
13:18
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 10 января 2019 года
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Пошли вы к черту!": громкое разоблачение вранья "Битвы экстрасенсов" потрясло Россию
Создатели "Битвы экстрасенсов" пропали после скандального разоблачения
Люди покинули покосившийся Крымский мост
Муж после подлой измены плюнул в лицо Кравец
Сделано шокирующее заявление об отношениях Порошенко и Зеленского
У ТНТ большие проблемы из-за глумления над памятью национального героя
Шоу-бизнес

Беременную Лопыреву прилюдно ласкал зять миллиардера

Виктория Лопырева. Фото: www.globallookpress.com
Виктория Лопырева предпочитает не афишировать отца своего первенца. Однако папарацци умудрились заснять гламурную блондинку на одном из пляжей в Майами.
прочитано 1236 раз

В Сети распространяются фотографии, сделанные в Америке, куда уехала Виктория Лопырева – предположительно, чтобы родить. На кадрах знойная красотка с очаровательным пузиком, вываливающимся из джинсовых шорт, запечатлена в компании некого брюнета. Причем на одном из снимков пара целуется, лежа на шезлонге, и мужчина обнимает Вику за шею. Заветные кадры опубликовали "7Дней".

ПО ТЕМЕ

От кого ждет ребенка Виктория Лопырева

Беременная Лопырева вышла в свет

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Виктория Петровна Лопырева

Виктория Петровна Лопырева модель, телеведущая

В Telegram появилась информация о том, что мужчиной, снятым с Викторией Лопыревой, является Игорь Булатов – бизнесмен и, что самое интересное, зять президента компании "Ташир", миллиардера Самвела Карапетяна. Как утверждает канал "Только никому...", у Игоря и Татевик двое детей. До недавнего времени Булатов значился на сайте компании вице-президентом, однако сейчас там этих данных нет.

Впрочем, тот же канал подозревает некую странность во всплывших сведениях. Дескать, долгие месяцы Виктория Лопырева тщательно шифровалась, высматривала фотографов, стараясь скрыть отца своего ребенка, а на пляже в Майами так расслабилась, что не заметила папарацци. А еще потому снимки выглядят постановкой, по мнению "Только никому...", что недавно в СМИ прошла информация о том, что Виктория могла забеременеть от самого Самвела.

Напомним, о беременности Виктории Лопыревой слухи ходили не один месяц, однако модель предпочитала не комментировать эту информацию. Лишь недавно гламурная блондинка призналась, что действительно ждет ребенка, и выложила фотографию, на которой демонстрирует большой живот.

Автор: Наталья Аряева11 января 2019, 14:12
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная жизнь счастливой невесты Лопыревой

567

комментарии

Политика

Шантаж и угрозы: Лукашенко готов отдать Россию на растерзание Западу
Украинские корабли рвутся к Крымскому мосту
Провокатора Порошенко вывели на чистую воду
Меркель потянулась к Путину после хлесткой пощечины

Шоу-бизнес

Беременную Лопыреву прилюдно ласкал зять миллиардера
Галкин щелкнул по носу зарвавшегося Преснякова
Признавшаяся в воровстве Жасмин вынуждена скрываться за границей
"До мурашек": "растопыренная" Утяшева вызвала фурор

Проишествия

"Ты, тварина!" – появилось видео издевательств москвички над ребенком
Несколько часов лизал звонок: камеры сняли странного нарушителя
Акробата Московского цирка во время шоу затоптала лошадь (видео)
Атаковали и взяли в плен: российских моряков захватили пираты

Lifestyle

Маленькие скважины "любовниц" в Театре Наций вызвали шок
Порезанного на куски Чехова увидели на окраине Москвы
Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
Шоу-бизнес

Муж показал "голое" видео Гагариной

Исхаков выложил ролик с супругой на своей странице в Instagram
Спорт

Олимпийская чемпионка попала в больницу с жуткой травмой

Спортсменка получила увечье на льду
Шоу-бизнес

Глумление Собчак над церковью вызвало вопросы

Известный блогер высказалась об отношении телеведущей к православию
Шоу-бизнес

Меньшову вынуждают оставить кино и телевидение

Актриса поделилась сокровенными мыслями

Гороскоп

Гузеева до последнего оттягивает операцию для страдающей дочери
Названы шокирующие причины для расставания Прилучного и Муцениеце
Мягкотелый Трамп подставляет под удар жену
Станет воспоминанием: Меркель предрекли скорый конец

Фоторепортажи

Шикарная 53-летняя модель переплюнула злобных молодух
Сбежавшие из страны к иностранным мужьям российские звезды
Главные звезды "Дома-2" похудели до неузнаваемости
Сексуальны и не женаты: до последнего тянувшие с предложением звезды

Спорт

Липницкая похвасталась дорогим подарком от Плющенко и Рудковской
"Часть жизни": Тутберидзе высказалась о Медведевой
"Какие милые": Медведева появилась на публике с возлюбленным
Дебошир Мамаев пошел на хитрость в СИЗО

Регионы

"Пляски на костях": россиян возмутили спекуляции вокруг взрыва в Магнитогорске
Люди покинули покосившийся Крымский мост
С борта самолета в оперативный штаб: президент России прибыл в Магнитогорск
Челябинец выкупил гей-видео и сдал вымогателей полиции
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru