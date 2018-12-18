Беременная Лопырева вышла в свет

Виктория Лопырева, на днях объявившая о беременности, появилась на публике. Гламурная блондинка продемонстрировала округлившийся живот.

Виктория Лопырева посетила церемонию вручения наград известной газеты "Советский спорт", где получила из рук легендарного теннисиста Евгения Кафельникова почетный диплом. Событием года стал прошедший в России чемпионат мира по футболу, амбассадором которого была Виктория.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Лопырева опубликовала благодарность за оказанную ей честь. "Успех чемпионата мира по футболу – 2018 – заслуга огромной команды: спортсменов и тренеров, организаторов и волонтеров и, конечно же, болельщиков! И сегодня для меня как для посла ЧМ-2018 было большой честью и гордостью получить за всех нас нашу общую награду – премию в номинации "Событие года". Уверена: каждый из нас выделил бы чемпионат мира по футболу как одно из главных событий в 2018 году! Хочу выразить слова огромной благодарности всем тем, кто сделал это событие возможным!" – высказалась Виктория.

На торжественное мероприятие эффектная блондинка пришла в черном коротком платье, не сковывающем фигуру, и в минималистичных босоножках на высоком каблуке. Лопырева вела себя настолько естественно и двигалась так легко, будто вовсе не беременна. Впрочем, живот у Виктории довольно большой – даже свободный наряд не смог скрыть его.

Напомним, о том, что Виктория Лопырева ждет первенца, слухи ходили не один месяц, однако модель предпочитала не комментировать эту информацию. Лишь на днях гламурная блондинка призналась, что действительно беременна, и выложила фотографию, на которой демонстрирует большой живот. Кто является отцом ребенка, пока не известно, но ходят слухи о ее связи с влиятельным бизнесменом.