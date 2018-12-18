Беременная Лопырева вышла в свет
Виктория Лопырева посетила церемонию вручения наград известной газеты "Советский спорт", где получила из рук легендарного теннисиста Евгения Кафельникова почетный диплом. Событием года стал прошедший в России чемпионат мира по футболу, амбассадором которого была Виктория.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Лопырева опубликовала благодарность за оказанную ей честь. "Успех чемпионата мира по футболу – 2018 – заслуга огромной команды: спортсменов и тренеров, организаторов и волонтеров и, конечно же, болельщиков! И сегодня для меня как для посла ЧМ-2018 было большой честью и гордостью получить за всех нас нашу общую награду – премию в номинации "Событие года". Уверена: каждый из нас выделил бы чемпионат мира по футболу как одно из главных событий в 2018 году! Хочу выразить слова огромной благодарности всем тем, кто сделал это событие возможным!" – высказалась Виктория.
На торжественное мероприятие эффектная блондинка пришла в черном коротком платье, не сковывающем фигуру, и в минималистичных босоножках на высоком каблуке. Лопырева вела себя настолько естественно и двигалась так легко, будто вовсе не беременна. Впрочем, живот у Виктории довольно большой – даже свободный наряд не смог скрыть его.
Напомним, о том, что Виктория Лопырева ждет первенца, слухи ходили не один месяц, однако модель предпочитала не комментировать эту информацию. Лишь на днях гламурная блондинка призналась, что действительно беременна, и выложила фотографию, на которой демонстрирует большой живот. Кто является отцом ребенка, пока не известно, но ходят слухи о ее связи с влиятельным бизнесменом.
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