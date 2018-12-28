От кого ждет ребенка Виктория Лопырева

С тех пор, как официально подтвердилась ее беременность, вокруг Виктории Лопыревой муссируется множество слухов. В частности, заинтересованная общественность гадает, кто же является отцом ее ребенка.

О Виктории Лопыревой болтают всякое, а после того, как длинноногая красавица подтвердила, что ждет ребенка, о ней стали говорить еще больше. Модель, давшая интервью о будущем ребенке, но не пожелавшая назвать имени его отца, невероятно возбудила общественность.

Особенно удивительно звучат слухи, которые цитирует "Экспресс-газета", что якобы Лопырева уже является матерью. Говорят, будто гламурная блондинка родила сына от бизнесмена Рустама Тарико, которого отдала на воспитание то ли матери, то ли родственникам из Ростова. В качестве доказательств один из пользователей Сети предложил внимательнее посмотреть на фотографии Лопыревой восьмилетней давности. Якобы они чрезвычайно красноречивы.

Ходят слухи, что на сей раз (если, конечно, все разговоры о первой беременности модели правда) Виктория ждет ребенка от женатого бизнесмена Самвела Карапетяна. Говорят, будто Виктория на короткой ноге не только с ним, но и с его супругой Этери, чей салон красоты якобы регулярно посещает, и даже его дочерью.

Доморощенные пинкертоны издания уверены только в одном: Виктория Лопырева не прокомментирует все эти данные. Более того, они не исключают, что пиарщики посоветуют модели назвать отцом своего ребенка некого иностранца.

К слову, этой же версии, говорят, придерживается и актриса Мария Порошина, которая, будучи в интересном положении, оформила развод. Актриса, готовящаяся родить со дня на день четвертого ребенка, предпочитает не говорить, кто является отцом малыша.