Обалдевшая Боярская не смогла сдержать эмоций после воплей отца

В начале декабря Елизавета Боярская подарила супругу, актеру Максиму Матвееву второго сына. Лишь спустя месяц артистка сумела наконец выйти из дома и от другой жизни она буквально обалдела.

Елизавету Боярскую доставили в роддом в ночь на 5 декабря 2018 года. К дому, где находилась дочь легендарного актера Михаила Боярского, около полуночи была вызвана карета скорой помощи. По некоторым данным, артистку увезли в роддом №16 Санкт-Петербурга. В результате у Елизаветы появился второй сын.

Лишь спустя месяц Боярской удалось выйти на улицу. Об этом сообщила сама актриса, опубликовав собственную фотографию на страничке в социальной сети Instagram. "Лицо, когда месяц провела с малышом и вышла на час в люди))) И, о Боже, тут есть жизнь, люди, о б а л д е т ь!!! 😳😄🤟🏻 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказалась, не сдержав эмоций, популярная актриса, представ на снимке с округлившимися глазами.

Поклонники оценили чувство юмора Елизаветы Боярской. "Лиза, как я Вас понимаю🤣🤣🤣 сразу вспомнилось это время😀 за счастье было сходить одной в магазин. Побыть одной или с другим взрослым это тоже счастье, тогда и к детям, как мне кажется, возвращаешься более уравновешенной. По крайней мере, так было со мной. Наслаждайтесь всем, что послал Господь, и временем для себя в том числе 💋💕 Вы прекрасны!", "Естественная, обаятельная, красивая!!!", "Держись !!! Это ненадолго!", "Дети так быстро растут", "Утомленная, но счастливая", – прокомментировали поклонники.

Ранее отличился Михаил Боярский. Во время интервью изданию "Аргументы и факты" темпераментный актер набросился на супругу, актрису Ларису Луппиан. Собственно, именно ее слова и вывели из равновесия артиста. Говоря с журналистом, Лариса сообщила, что слишком легко досталась мужу, поэтому он ее не ценит. "Мужчина должен завоевать женщину. А у нас я его завоевала и за это очень сильно поплатилась. Чем? Избаловала его: он и чаю себе не нальет, ничего… Не стирает, не готовит. Ничего вообще!" – пожаловалась Лариса Луппиан, впрочем, отметив, что муж деньги домой приносит.

Тем не менее заявление жены вывело из себя Боярского. Артист перешел на крик. "Нет, что она несет?! А что тогда ты будешь делать, завоевательница, амазонка? Если я сдохну, она сдохнет тут же! Ни секунды не проживет!" – возмутился Михаил Боярский.