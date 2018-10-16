Матери стало стыдно за Лизу Боярскую

Актриса Лариса Луппиан выступила в программе Киры Прошутинской "Жена. История любви". Она высказалась о своей дочери, актрисе Елизавете Боярской, и зяте, актере Максиме Матвееве. По признанию Луппиан, ей стало стыдно за наследницу.

Елизавета Боярская и Максим Матвеев живут на два города. Это объясняется тем, что актриса служит в любимом театре в Санкт-Петербурге, и актер делает то же самое, только в Москве. В столице живет и их шестилетний сын Андрей.

"Такая кочующая жена. Вот уже восемь лет приходится по семь-восемь раз мотаться туда и обратно. Но мой дом всегда там, где мой муж и мой ребенок. Я отчасти считаю себя восточной женой. У меня нет никаких амбиций, чтобы быть главой семьи, никаких амбиций, чтобы состояться в профессии больше, чем Максим", – подчеркнула Боярская.

В передаче выступила и мать актрисы Лариса Луппиан. Она так высказалась об отношениях дочери и ее мужа: "Лиза очень любит своего мужа и делает все, как скажет Максим. Конечно, она не такая настоящая русская жена, которая встречает мужа борщами и пирожками. У нее очень много работы. Максим ведет здоровый образ жизни и заказывает себе полезную еду в контейнерах".

Как выяснилось, Луппиан очень хорошо относится к зятю, а в чем-то даже стыдится перед ним за дочь. "Максим – потрясающий отец. С ним можно не бояться оставить ребенка. И еду приготовит, и накормит, и вещи погладит, постирает. Он удивительный, он все умеет делать. Больше, чем Лиза. Мне даже стыдно", – призналась Лариса.

Скоро Елизавета Боярская подарит Максиму Матвееву второго ребенка. У пары родится сын. Актриса дала понять, что готова стать многодетной матерью. "Хочется, чтобы разница в возрасте была поменьше", – призналась Боярская.