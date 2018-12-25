"Отбор в сауну": кастинг в Serebro вызвал омерзение

Максим Фадеев выбрал 30 красоток, которые продолжат борьбу за место в прославленном коллективе. Кастинг в Serebro продолжается.

В конце ноября стало известно, что девичью поп-группу покидает Ольга Серябкина. Вслед за ней на вольные хлеба отправились и остальные участницы – Татьяна Моргунова и Екатерина Кищук. Продюсер Максим Фадеев решил взять новых участниц. Начался всероссийский кастинг в Serebro.

В Instagram был запущен официальный хештег #SEREBROCASTING. Менее чем за месяц продюсер получил около 35 тысяч заявок.

Далее были отобраны 30 полуфиналисток, и стартовало народное голосование за топ-15. После того как поклонники группы сделали свой выбор, в Сети появилась первая серия реалити-шоу SEREBRO CASTING.

Ролик был опубликован на YouTube, на официальном канале Максима Фадеева MALFA. Ведущим выпуска стал звездный блогер Гусейн Гасанов. Полуфиналисткам подготовили творческие и не только испытания, по результатам которых в проекте останутся только трое лучших.

Многие поклонники девичьего коллектива после знакомства с выпуском остались неприятно удивлены. Некоторые отмечали, что на кастинге в Serebro очень много внимания уделялось внешним данным девушек и очень мало – их певческим способностям, кто-то даже назвал видео "омерзительным".

"Ведущий говнюк, чувство, что он, как маньяк, возбуждается и просит раздеться девочек еще. Зачем операторы пытаются снять голых девушек тоже непонятно. Проект дерьмо (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Я не думал, что в сауну такой серьезный отбор﻿", "Я не думал, что в сауну такой серьезный отбор",﻿ "Мразотное шоу, просто бе... Зачем ходили с камерами, когда они переодевались? Поршиво. Отношение к девушкам как к мясу", "Что за херня?? И это кастинг в серебро??? Вы шутите??? Я была лучшего мнения о М. Фадееве", ﻿– обсуждали интернет-обыватели кастинг в Serebro.