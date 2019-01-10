49-летняя Дженнифер Лопес похвасталась фигурой в купальнике

Американская актриса доказала поклонникам, что находится в идеальной форме. В этом Дженнифер Лопес помогают регулярные тренировки и строгая диета.

Певица появилась на обложке февральского номера журнала Harper’s Bazaar. В интервью она рассказала о своей семье, любви к жизни и опыте работы в шоу-бизнесе. Обширный материал о жизни 49-летней звезды дополнили снимки, где она демонстрирует стройную и подтянутую фигуру. Дженнифер Лопес ежедневно проводит несколько часов в спортзале. Верным спутником во всех ее тренировках является возлюбленный Алекс Родригес.

Актриса уверена, что крепкий и здоровый сон является залогом долгой жизни. Лопес старается спать не менее восьми часов в сутки. Она также считает, что долгий отдых поможет смягчить возрастные изменения. В выходные дни певица позволяет себе пробыть в постели до 12 часов.

Что касается диеты, то звезда предпочитает питаться небольшими порциями шесть раз в день. В свой рацион Дженнифер включает овощи и злаки. На завтрак она любит есть овсяные хлопья или яйца, на обед – зеленый салат с рыбой или курицей. После него может быть перекус, в который обычно входят фрукты или йогурт. Ужин певицы обычно очень скромный. Актриса практически не употребляет алкоголь. Дженнифер отказалась от газированных напитков и старается пить много воды.

Звезда призналась, что ей бывает тяжело жить в таком напряженном ритме: "Иногда я устаю. Устаю очень сильно. Но я никогда не говорю себе: "Я не хочу больше этого делать". Просто понимаю, что пора устроить небольшой перерыв. Я чувствую, что мне нужно сделать еще очень много. Не знаю, смогу ли я когда-нибудь дойти до того момента, когда буду довольна и смогу сказать себе: "Я сделала все, что смогла, и мне больше нечего сказать этому миру". Надеюсь, этот день никогда не наступит", – поделилась Дженнифер Лопес.