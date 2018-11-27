Дженнифер Лопес отшила российского хоккеиста
По словам 26-летнего Ожиганова, во время выездных матчей НХЛ он оказался в Калифорнии вместе со своим одноклубником Никитой Зайцевым. Хоккеисты посетили парк аттракционов, а затем оказались в ресторане, где заметили певицу.
Спортсмен отметил, что они подошли к Лопес и попросили автограф. Однако при этом они не представились и не сказали, что играют в НХЛ, передает "Советский спорт".
Хоккеист отметил, что они повели себя "как школьники", а она их отшила одним взглядом. Дженнифер посмотрела на спортсменов так, что их тут же отправили восвояси.
Отметим, Игорь Ожиганов подписал годовой контракт с канадским клубом в мае 2018 года. Ранее он выступал за ЦСКА и "Сибирь" в КХЛ.
Примечательно, что Лопес собралась замуж за спортсмена – бейсболиста Алекса Родригеза. Мужчина подарил певице кольцо с огромным бриллиантом. Как писали "Дни.ру", для 49-летней звезды это будет четвертый брак.
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