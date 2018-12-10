Дженнифер Лопес появилась на публике в "детском" наряде

Американская актриса Дженнифер Лопес недавно появилась в неудачном наряде на важном мероприятии. Певица примерила короткое платье, которое подчеркнуло далеко не молодой возраст звезды.

В минувшее воскресенье Лопес посетила светскую вечеринку, которая прошла в поддержку предстоящего фильма "Начни сначала" в Four Seasons Hotel в Лос-Анджелесе. В новой картине звезда исполнила главную роль. Для встречи с фотографами она надела черное короткое платье с глубоким декольте и белым воротничком. Свой дерзкий образ она дополнила ботфортами и бриллиантовыми украшениями.

Некоторые пользователи Сети посчитали, что этот короткий наряд, расшитый крупными стразами, подойдет более молодым модницам. Сама же 49-летняя звезда выглядит в нем "нелепо" и "неуместно". Однако Дженнифер равнодушно относится ко всем негативным комментариям. На красной дорожке она с радостью позировала фотографам.

Актриса рассказала, какие чувства испытала во время съемок клипа на песню Limitless, которая станет саундтреком к новой ленте. В видео появилась ее десятилетняя дочь Эмми. "Это был один из самых прекрасных моментов, которые когда-либо случались на площадке в моей жизни. Я видела, как в образе маленькой девочки воплотились все женщины. Меня переполняли эмоции", – поделилась она.

Недавно американская актриса снялась в фотосессии для журнала InStyle. На одной из фотографий она предстала в открытом изумрудном наряде от Valentino, который пользователи в шутку назвали "занавеской".

Оказалось, это была изначально накидка, которую затем решили превратить в платье. Один из посетителей развлекательного сайта 9GAG посвятил ей пост под названием "Она просто надела блестящую занавеску". Он уже собрал более десяти тысяч лайков.

Напомним, что звезда сейчас находится в романтических отношениях с бейсболистом Алексом Родригесом. Они вместе воспитывают двойняшек Эмми и Макса, которых актриса родила в браке с певцом Марком Энтони в 2008 году. Сообщается, что спортсмен сделал ей предложение руки и сердца в конце октября. Однако дата свадьбы пока остается в секрете.