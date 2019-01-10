Люди молятся за опутанного проводами Садальского

Станислав Садальский обнародовал фотографию, на которой запечатлен с множеством проводов на груди. Скандально известный актер и блогер признался, что проходит жизненно необходимую процедуру.

Несмотря на образ вальяжного, насмехающегося, острого на язык эпикурейца, Станислав Садальский тщательно следит за своим здоровьем и регулярно проходит проверки. Так, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram популярный актер опубликовал фотографию, на которой запечатлен с клубком проводов на груди.

Впрочем, артист дал понять, что не теряет присутствия духа. "Если бы, в таком виде меня увидели полицейские они бы точно расстреляли. Подумали что шахид окутанный проводами, только немногие знают, что на мне висит холтер... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Станислав Садальский.

Свою запись он сопроводил довольно пугающими хештегами, упомянув такие слова, как "сердце", "давление", "скорая помощь". Отметим, что холтер или суточное мониторирование, или длительная регистрация ЭКГ – метод электрофизиологической инструментальной диагностики, предложенный американским биофизиком Норманом Холтером. Он представляет собой непрерывную регистрацию электрокардиограммы в течение 24 часов и более.

Запись ЭКГ осуществляется при помощи специального портативного аппарата – рекордера (регистратора). Современные рекордеры – беспроводные, крепятся на электродную накладку с самоклеющимся основанием и размещаются на груди пациента. Запись ведется по нескольким каналам.

Многочисленные подписчики немедленно встрепенулись и стали желать Станиславу Садальскому крепкого здоровья, а некоторые начали молиться за него. Как выяснилось, некоторые не понаслышке знают, что это за процедура. "Станислав, здоровья Вам!!", "Берегите себя!!! Вы Нам еще нужны!!!", "Стас ничего страшного... проходил такое", "Будьте здоровы Стас! Здоровья Вам в наступившем!", "Дай Бог здоровья вам Станислав!", "Все будет отлично!!! Вы сильный!!! Вас ждут ещё очень много не сыгранных ролей!!! Мы всегда рады видеть , слушать Вас", "Хорошая штука! Здоровья!", "Будьте здоровы! Дай Бог Вам долгих лет жизни! Берегите себя! Мы Вас о-ч-е-н-ь любим!" – высказались поклонники.