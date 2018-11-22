"Фейк": Садальский не поверил в свадьбу Алибасова и Федосеевой-Шукшиной

Станислав Садальский прокомментировал сенсационную свадьбу престарелых Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной. По мнению популярного актера, их бракосочетание – фейк.

Шумиха вокруг свадьбы Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной продолжается. Не остался в стороне и актер Станислав Садальский, который на своей официальной странице в Instagram комментирует события в стране и мире.

Артист опубликовал фотографию со свадьбы продюсера и актрисы, на которой 80-летняя Федосеева-Шукшина нежно целует Алибасова. "Фейк. Алибасов слывет знатным пиарщиком, ему под стать только Максимка. Пусть развлекаются, и нам не скучно. Ждем с нетерпением НТВ, это надо все обсудить", – сообщил Садальский.

Подписчики сделали вывод, что под Максимкой он подразумевал популярного телеведущего Максима Галкина. Не раз в своих постах Садальский проходился по нему. Почему артист так реагирует на шоумена, неизвестно.

Фанаты неоднозначно отнеслись к высказыванию Садальского: "Мне кажется, они в таком возрасте, когда можно делать что угодно!", "Взрослые люди шутят и прикалываются?", "А почему шутка? Почему не может быть правдой?", "Сначала удивилась, потом думаю: сколько бы мы не прожили, хотели бы для себя лучшей жизни. Пусть все в этом мире будут счастливы, негатива и так хватает в жизни", "Молодцы. Интерес к себе повысили, скоро к Малахову придут!"

Новость о том, что Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина стали мужем и женой, появилась 20 ноября. Бракосочетание состоялось в Кутузовском ЗАГСе Москвы.