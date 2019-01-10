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Бузову пожалели после подлого обмана Первого канала

Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Ольги Бузовой
Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян прокомментировал "Дни.ру" инцидент с поющей ведущей. Он высказался о том, как Ольгу Бузову вырезали из гала-концерта "Рождество с Григорием Лепсом" на первой кнопке. 
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Манукян отметил, что такое поведение телеканала – как раз то, о чем говорил Дима Билан. "Он призывал ввести цензуру в шоу-бизнесе, если артист или постановка не соответствует определенным параметрам", – заявил эксперт. Телеведущая и певица участвовала в гала-концерте "Рождество с Григорием Лепсом", но в финальную версию шоу выступление Бузовой не вошло.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Манукян добавил, что артистов вырезают довольно часто. Он даже посочувствовал Ольге. "Бузова далеко не первая, кто попал в эти жернова. Другое дело, что благодаря соцсетям о том, что она там выступала, знает большинство, и скрыть подобный факт уже значительно сложнее. Раньше, если тебя нет в телевизоре, то вроде бы и не существуешь вовсе", – заметил эксперт.

По его словам, с развитием социальных сетей положение изменилось. "И сегодня уже телевизор не особо нужен Бузовой, а она телевизору порой нужна. Правда, ее то юмористическим персонажем представят, как было в "Голубом огоньке", то из программы вырежут, у которой благодаря ожиданиям ее поклонников повысились рейтинги", – резюмировал Вадим Манукян.

Напомним, поющая ведущая признавалась, что после выступления на концерте Григория Лепса почувствовала себя нехорошо. Вызвали врача, который поставил певице капельницу. Предположительно, недомогание было вызвано тем, что Ольга Бузова за весь день съела всего один бутерброд.

Автор: Валерия Нарская10 января 2019, 09:59
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