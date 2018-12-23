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Свалившаяся с температурой Бузова обратилась к фанатам

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Поющая ведущая призналась на своей странице в Instagram, что все еще плохо себя чувствует. Ольга посетовала, что заболела в самый пик новогодних корпоративов.
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Здоровье подвело певицу очень некстати. "Очень надеюсь, что завтра себя буду чувствовать намного лучше. Все, что необходимо, делаю. Весь оставшийся декабрь расписан по минутам, еще и концерт в новогоднюю ночь", – написала Бузова. При этом она добавила, что болеть нельзя и посоветовала фолловерам беречь себя и близких.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Ранее она призналась, что у нее температура 39,1. Видимо, певицу подкосил вирус. "Олечка, выздоравливай", "Держитесь, не болейте", "Поскорее выздоравливайте", – пожелали певице поклонники. Хэйтеры же злобно заметили, что без концерта Бузовой в новогоднюю ночь народ спокойно обойдется.

Сама же Ольга на критику не обращает внимания. Певица упорно продолжает строить карьеру. Недавно Ольга вошла в число российских селебрити, наиболее часто упоминаемых в СМИ.

Можно предположить, что знаменитость себя загнала, поэтому здоровье ее подвело. Ведь она строит карьеру телеведущей на скандально известном шоу "Дом-2", записывает песни, снимается в клипах, гастролирует по городам и весям и даже успевает становиться участницей различных программ.

Автор: Валерия Нарская23 декабря 2018, 15:46
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