Свалившаяся с температурой Бузова обратилась к фанатам
Здоровье подвело певицу очень некстати. "Очень надеюсь, что завтра себя буду чувствовать намного лучше. Все, что необходимо, делаю. Весь оставшийся декабрь расписан по минутам, еще и концерт в новогоднюю ночь", – написала Бузова. При этом она добавила, что болеть нельзя и посоветовала фолловерам беречь себя и близких.
Ранее она призналась, что у нее температура 39,1. Видимо, певицу подкосил вирус. "Олечка, выздоравливай", "Держитесь, не болейте", "Поскорее выздоравливайте", – пожелали певице поклонники. Хэйтеры же злобно заметили, что без концерта Бузовой в новогоднюю ночь народ спокойно обойдется.
Сама же Ольга на критику не обращает внимания. Певица упорно продолжает строить карьеру. Недавно Ольга вошла в число российских селебрити, наиболее часто упоминаемых в СМИ.
Можно предположить, что знаменитость себя загнала, поэтому здоровье ее подвело. Ведь она строит карьеру телеведущей на скандально известном шоу "Дом-2", записывает песни, снимается в клипах, гастролирует по городам и весям и даже успевает становиться участницей различных программ.
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