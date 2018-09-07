"Вылетела со скалы": известная певица лишилась пальцев

Певица Настя Кудри после страшного ДТП серьезно пострадала. Ей ампутировали два пальца на левой руке.

Авария произошла месяц назад. Девушка поехала в Ниццу, чтобы поддержать маму, которая участвовала в танцевальном состязании. Однако в пути со звездой случилось несчастье.

Настя двигалась по серпантину, когда навстречу выехал автомобиль. Девушка испугалась столкновения и выкрутила руль вправо. Машина полетела со скалы вниз, преодолев 18-метровую высоту. К счастью, артистка осталась жива, однако потеряла пальцы.

"Настя очнулась, уже будучи в больнице. К счастью, все обошлось, но врачам пришлось ампутировать ей два пальца на правой руке", — рассказал пиар-агент певицы Константин Филиппов.

По словам менеджера, знаменитость долгое время не могла найти в себе силы рассказать об этом поклонникам. Однако помощь психолога ей не понадобилась, Кудре помогли близкие и друзья, они поддержали девушку в трудный момент. И теперь она хочет говорить о своей беде, а также помогать всем тем, кто попал в такую же ситуацию.

"Настя не впала в депрессию. Она приняла ситуацию такой, какая она есть. Она не стесняется того, что у нее отсутствуют два пальца, и не прячет руку от окружающих. Сейчас все нормально. Она приступила к репетициям, так что все идет по графику", – цитирует Филиппова StarHit.

Напомним, настоящая фамилия Анастасии – Кудряшкина. Она дочь олигарха Игоря Кудряшкина. Девушка начала карьеру исполнительницы в 15 лет. На ее счету десятки песен, несколько клипов и дует с Ольгой Бузовой, за который, говорят, она заплатила несколько миллионов рублей.