"Вымя дойной коровы": Чехова вызверилась на мужчин

Телеведущая поделилась рассуждениями о взаимоотношениях полов на своей странице в Instagram. Анфиса рассказала, что думает о мужчинах-потребителях.

По мнению Анфисы, люди считают нас идеальными и милыми лишь тогда, "когда мы позволяем им себя потреблять". "Но стоит нам начать отстаивать свои права или просить что-то взамен – мы в одночасье становимся для них плохими. Такие люди называются потребители. Я хочу поговорить о мужчинах-потребителях", – заявила Чехова.

Она отметила, что такие представители сильного пола считают, что их вторая половина не имеет права быть уставшей, расстроенной. Кроме того, ей нельзя толстеть, болеть и стареть.

Телеведущая уверена, что в подобном отношении к женщинам виновато окружение таких мужчин: родители и бывшие девушки, которые не научили их в свое время состоять в партнерстве. "Но зато хорошо научили его брать! Он, в принципе, ощущает любовь как вымя дойной коровы! Оно должно быть всегда полно молоком и регулярно сцеживаться в бидон, чтобы ему было чем напиться", – написала знаменитость.

"А вот то, что вымя принадлежит корове, которую нужно выгуливать по сочным альпийским лугам, мыть, лечить, заботиться, музыку включать и под нее нежненько доить, любить и гладить в конце концов, и тогда корова с радостью зальет тебя молоком, тем самым, от "Счастливых коров", – этого он не знает и абсолютно искренне не понимает!" – заключила она. Поклонники Анфисы разделились на два лагеря. Одни подписались под мудрыми словами ведущей, а другие отметили, что и современные женщины далеко не бескорыстны и сами виноваты в том, что рвутся конкурировать с мужчинами.