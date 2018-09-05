Сергей Зверев узнал правду о своем настоящем отце

Приемный сын шоумена Сергея Зверева несколько месяцев назад нашел свою биологическую мать. Теперь Сергей решил выяснить, кто его настоящий отец.

Зверев-младший вновь стал героем программы "На самом деле" Первого канала. В прошлом выпуске были оглашены результаты генетического исследования. Тогда выяснилось, что Виктория Парфенова из Иркутска – это женщина, которая произвела Сергея на свет.

После программы приемный сын шоумена потребовал проведения более сложной, точной и развернутой ДНК-экспертизы – по венозной крови. Он все еще сомневался, что Виктория – его родная мать. Однако повторное тестирование дало такие же результаты – с вероятностью 99,9% они родственники.

Затем Зверев-младший вместе с супругой Юлией отправился в Иркутск в гости к вновь обретенной семье. Молодой мужчина пытался наладить отношения с матерью, братьями и заодно выведать у них информацию о родном отце.

Сергей искренне не понимает, почему Виктория скрывает правду о папе. Женщина уверяет, что даже имени и фамилии этого мужчины не помнит. Много лет назад она решила отомстить любовнице мужа, соблазнив ее супруга, – от этой мимолетной связи и забеременела.

"Я даже не знаю, где он. Это было один раз и все. Никогда больше не встречались. Честно говоря, я его не помню вообще. Помню, что он светленький тоже, глаза серо-голубые", – рассказала Виктория Сергею.

Примечательно, что Парфеновой никто не поверил. Присутствующие в студии эксперты отметили, что ее рассказ неправдоподобен. Отметим, что и Сергей сомневается в словах матери. Проверка на полиграфе показала, что Парфенова врет. Она знает, где сейчас мужчина, и эту информацию намеренно скрывает.

Меж тем Зверев-младший и его новоиспеченный брат Алексей Парфенов словам матери про месть мужу не верят. Они предположили, что у них может быть один отец.

Сергей и Алексей сдали образцы слюны для проведения еще двух генетических тестов. Итоги огласил ведущий шоу Дмитрий Шепелев. "По результату ДНК-экспертизы вероятность того, что у вас одна мать, составляет 99,5 %. (…) Вероятность того, что у вас общий отец, составляет 0%. Близкое родство по мужской линии практически исключено. У вас разные отцы", – зачитал шоумен.

После Шепелев обратился к Виктории и еще раз спросил, знает ли та что-нибудь о родном папе Зверева-младшего. "Я все рассказала. Я не помню его имени. Не помню фамилию", - раздраженно бросила в ответ Парфенова.