Настоящая мать Зверева пыталась убить его

Сын шоумена Сергея Зверева – Сергей нашел свою биологическую мать. Молодой мужчина решил расставить все точки над i и понять, почему же от него отказались.

За кулисами телепрограммы "На самом деле" Виктория Парфенова смотрела на экран монитора и не могла поверить своим глазам. Сын знаменитого шоумена как две капли воды похож не нее. Эмоции переполняли женщину, поэтому она поставила условие редакторам: пока не объявят результаты ДНК-экспертизы, она не войдет в студию.

Дмитрий Шепелев огласил результаты исследования. Парфенова оказалась биологической матерью Зверева–младшего. Ведущий сообщил, что имя, которое дали Сергею при рождении, – Дмитрий.

Войдя в студию, Виктория неловко обняла сына и опустилась в кресло напротив. "Почему?" – застенчиво спросил Сергей родительницу.

"Испугалась, убежала от проблем", – запинаясь, говорила Виктория и прятала глаза. "Тебе восьми месяцев не было, ты родился. Мне было 20-21 год. Просто я испугалась. С мужем мы разводились, сходились. Я не знаю, что сказать", – уклончиво объяснялась мать Сергея.

"Я живу в Иркутске, всегда там жила. Я замужем, у тебя есть два брата: старший Алексей – ему 27 лет и младший Максим – ему 22 года. Он женат, есть внучка у меня, у тебя – племянница", – рассказывала женщина. Однако Сергея не устроил ее ответ, он продолжил выяснять правду. Молодой человек предположил, что сотрудники роддома обманули его мать, сказав, что он очень болен и вскоре умрет.

Женщина отметила, что врачи, наоборот, уверяли, что ее сын родился здоровым, однако она приняла решение оставить мальчика. Виктория призналась, что не хотела ребенка, и именно из-за попыток прервать беременность и убить малыша еще в утробе роды начались раньше срока.

Публикация от Sergey Zverev (@sergeyzverev) 6 Авг 2016 в 3:35 PDT

С мужем на тот момент они вместе не жили, поэтому об интересном положении супруги он не знал. Да и Виктория не собиралась говорить благоверному о мальчике, так как знала: ребенок не от него. Дело в том, что она решила отомстить любовнице мужа, соблазнив ее супруга, – он и есть биологический отец Сергея.

"Я убежала с роддома в халате и ночнушке, в общественном транспорте ехала в таком виде. Приехала домой. Мама и бабушка были в шоке. Они приняли мое решение. Через три года мне пришло письмо из дома малютки, чтобы я приехала и написала отказную", – вспоминает Парфенова.

Виктория приехала в детский дом. Сотрудники учреждения пытались образумить женщину и даже познакомили с сыном. "Помню только, как его привели в кабинет, показали мне его… Он стоял, на меня смотрел. Потом его вывели из кабинета. Он пошел по коридору, постоянно оборачивался. Эта картина постоянно у меня в глазах", – вытирая слезы, произнесла нерадивая мать. Виктория второй раз отреклась от малыша, она боялась, что если заберет ребенка, это разрушит ее новый брак.

В студии появилась мать Парфеновой – Нина Криницына. Бабушка Зверева уверяла гостей студии, что ребенок оказался брошенным не по ее вине. Она рассказывала, как долгие годы оплакивала внука и не подозревала, что он выжил.

Виктория опровергла слова матери – она никогда не говорила Нине Семеновне, что малыш умер. Да и три года спустя, когда Вика подписывала отказ от ребенка, Криницына стояла рядом. Состоятельная и успешная бабушка внука забрать также не решилась.

Публикация от Sergey Zverev (@sergeyzverev) 10 Май 2016 в 3:10 PDT

На съемочной площадке появился старший сын Парфеновой – Алексей. Он рассказал, что узнал о существовании среднего брата только три года назад. Все это время он пытался найти его.

Выслушав исповедь объявившихся родственников, Сергей Зверев сообщил присутствующим, что теперь ему необходимо немного подумать. "В глазах у меня радость и внутри тоже. Но я пока не готов переварить это все. Я обязательно у вас после программы возьму все телефоны, но пока я уйду в себя", – сообщил приемный сын шоумена.