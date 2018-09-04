45-летняя Высоцкая сразила роскошными формами

Поклонников Юлии Высоцкой мучает вопрос: "Как 45-летней актрисе удается так потрясающе выглядеть?" Восхищение фанатов вызвала фотография телеведущей, которая продемонстрировала стройные ноги.

Юлия Высоцкая позирует на фото в алом платье. При этом наряд не скрывает стройных загорелых ног с идеальными щиколотками. "Очень стройная и очень красивая!", "Сексапильная!", "Такая изысканно-утонченная", – восхищаются подписчики актрисы в Instagram.

Загорала Высоцкая этим летом в Испании и Франции, где отдыхала вместе с 80-летним мужем Андреем Кончаловским. Актриса выкроила время в плотном рабочем графике для того, чтобы провести несколько недель в компании любимого мужчины.

У Высоцкой и Кончаловского двое детей – дочь Мария и сын Петр. В 2013 году Андрей Кончаловский попал в страшную аварию. На пассажирском сиденье находилась его дочь, которая и приняла на себя основной удар. Медикам пришлось ввести девочку в состояние искусственной комы. До сих пор врачи делают все возможное для того, чтобы юная пациентка пришла в сознание, напоминает Teleprogramma.pro.

Публикация от Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial) 3 Сен 2018 в 2:15 PDT

Высоцкая не только ведет кулинарную программу, но и снимается в кино у любимого мужа. Ради фильма Кончаловского "Рай" Юлии пришлось обрить голову наголо. Звезду поддержал в этом начинании сын Петя – он убедил ее, что даже с такой прической она выглядит элегантно и стильно.

Публикация от Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial) 20 Авг 2018 в 1:39 PDT

Dni.Ru недавно писали, как Юлия Высоцкая на своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовала фотографию, на которой запечатлена спиной к камере. На артистке белая футболка и шорты того же цвета. Поклонники заметили, что шорты просвечивают и видны кружевные трусики, о чем немедленно уведомили 45-летнюю актрису. И посоветовали ей сняться для мужского журнала.