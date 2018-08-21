Захарова побила Высоцкую в мини-шортах
Легкость, романтичность и женская изюминка в наряде – вот что увидели поклонники актрисы Театра Луны на опубликованном в Instagram снимке. Захарова снялась на природе – без макияжа, в белых шортах и шляпе.
Комментаторов 42-летняя Елена восхитила своей стройной фигурой. "Леночка не меняется с годами… Только хорошеет!! Счастья вам!!!", – отреагировали подписчики. "Как всегда легкость, романтичность и прекрасная женская изюминка в наряде и очень мило даже без макияжа!!", – пишут фанаты.
Рождение дочери, по признанию Елены Захаровой, стало для нее настоящим благословением. Актриса долго скрывала свою вторую беременность от прессы и поклонников – она очень переживала, что уже не сможет испытать радости материнства. Так на нее подействовала трагическая гибель первого ребенка.
Единственная дочь Елены, Анна-Мария, скончалась в 2011 году от острого вирусного заболевания. Тогда супруг актрисы, бизнесмен Сергей Мамонтов, оставил ее наедине с горем – он ушел из семьи сразу после похорон. Захаровой, по ее словам, помогла выстоять поддержка близких и вера в Бога.
Но недавно у актрисы родилась дочь. Это произошло не так давно, но Елена уже вернулась на сцену. Имя ребенка Захарова пока скрывает, пишет Teleprogramma.pro.
Ранее Dni.Ru писали о том, как Юлия Высоцкая на своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовала фотографию, на которой запечатлена стоящей спиной к камере. Артистка облачена в белую футболку и шорты того же цвета.
Наблюдательные поклонники умудрились заметить, что сквозь ткань шорт просматриваются кружевные трусики, о чем немедленно уведомили 45-летнюю актрису. И посоветовали ей сняться для мужского журнала.
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