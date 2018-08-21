Захарова побила Высоцкую в мини-шортах

Недавние роды никак не отразились на фигуре Елены Захаровой. Фотография актрисы в мини-шортах вызвала шквал восторженных комментариев.

Легкость, романтичность и женская изюминка в наряде – вот что увидели поклонники актрисы Театра Луны на опубликованном в Instagram снимке. Захарова снялась на природе – без макияжа, в белых шортах и шляпе.

Комментаторов 42-летняя Елена восхитила своей стройной фигурой. "Леночка не меняется с годами… Только хорошеет!! Счастья вам!!!", – отреагировали подписчики. "Как всегда легкость, романтичность и прекрасная женская изюминка в наряде и очень мило даже без макияжа!!", – пишут фанаты.

Рождение дочери, по признанию Елены Захаровой, стало для нее настоящим благословением. Актриса долго скрывала свою вторую беременность от прессы и поклонников – она очень переживала, что уже не сможет испытать радости материнства. Так на нее подействовала трагическая гибель первого ребенка.

Публикация от Елена Захарова (@lenazaharova57) 18 Авг 2018 в 11:23 PDT

Единственная дочь Елены, Анна-Мария, скончалась в 2011 году от острого вирусного заболевания. Тогда супруг актрисы, бизнесмен Сергей Мамонтов, оставил ее наедине с горем – он ушел из семьи сразу после похорон. Захаровой, по ее словам, помогла выстоять поддержка близких и вера в Бога.

Но недавно у актрисы родилась дочь. Это произошло не так давно, но Елена уже вернулась на сцену. Имя ребенка Захарова пока скрывает, пишет Teleprogramma.pro.

Ранее Dni.Ru писали о том, как Юлия Высоцкая на своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовала фотографию, на которой запечатлена стоящей спиной к камере. Артистка облачена в белую футболку и шорты того же цвета.

Публикация от Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial) 23 Июл 2018 в 9:15 PDT

Наблюдательные поклонники умудрились заметить, что сквозь ткань шорт просматриваются кружевные трусики, о чем немедленно уведомили 45-летнюю актрису. И посоветовали ей сняться для мужского журнала.

