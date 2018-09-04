Карина Мишулина отощала из-за грязного скандала
Карина призналась, что с тех пор, как в ее жизни появился Тимур, она похудела на восемь килограммов. По ее словам, лучшая диета – найти себе брата.
"Кому нужно похудеть – обращайтесь к Еремееву! Он вам попортит нервы – и вы будете стройнее. Еще у меня начали затекать пальцы, иногда потеют ладони из-за нервов. Вегетососудистая дистония началась. Безусловно, конфликты отражаются на здоровье", – цитирует Мишулину Sobesednik.ru. Несмотря на проблемы с самочувствием, актриса намерена бороться до конца, чтобы доказать, что Тимур не является сыном Спартака Мишулина.
Актриса пообещала, что, когда "все это закончится", семья позовет всех, кто поддерживал их в конфликте. "А еще я обещала папе родить Спартака Мишулина, но долгое время это откладывала. Я обязательно на это решусь!" – заявила Мишулина.
Напомним, что конфликт между Кариной Мишулиной и Тимуром Еремеевым продолжается уже год. Все началось с резонансного выпуска "Сын или самозванец?" ток-шоу "Пусть говорят", где вдова и дочь народного артиста обрушились с обвинениями на Еремеева.
Мужчина объявил о том, что является внебрачным сыном Спартака Мишулина. Карина подала на него в суд. После проведения ДНК-теста выяснилось, что степень их родства составляет 99,8%. Однако артистка настаивает на том, что коллега не является ее братом.
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