"Не могу отпустить дочь в школу": Первый канал объявил войну Мишулиной

Единственной законной дочери актера Спартака Мишулина Карине приходится сегодня трудно. Самозванцы лезут из всех щелей и пытаются примазаться к громкой фамилии и к наследству знаменитой семьи. А Первый канал всячески потворствует этому. Ради высоких рейтингов там готовы, кажется, на все.

"Это было очень больно, – плачет Карина. – Самое дорогое, что есть в моей жизни – это мой папа. Я вынуждена драться за него. В эфире телевизионного шоу меня путем монтажа показали злой и отвратительной, мальчика – святым. Никто не пытался доказать, что мы боремся за честь и достоинство".

По ее словам, жизнь семьи после происков Первого канала превратилась в сущий ад. "Началась жестокая травля, меня и моих детей атакуют в соцсетях незнакомые люди, я не могу отпустить дочь в школу, мою маму увезли с инсультом в Боткинскую больницу", – сообщила она НСН.

Напомним, что накануне адвокат семьи Валерий Панасюк в интервью Dni.Ru заявил: "72-летней Валентине Константиновне Мишулиной стало плохо после того, как она увидела анонсы очередных выпусков ток-шоу "Пусть говорят!" на Первом канале, посвященных ее семье. У нее случился инсульт, и потребовалась экстренная госпитализация. Ведь давление на Валентину Константиновну оказывается страшное. И ее организм не выдержал".

Семья народного артиста РСФСР Спартака Мишулина подверглась атаке новоявленных родственников. Сначала появился Тимур Еремеев, который утверждает, что приходится сыном знаменитому артисту. Затем возник Эдуард Сорокин, уверенный в том, что он внук Спартака Мишулина. Первый канал без стыда и совести мусолит эту тему уже много месяцев. Кажется, что Мишулиным там объявили войну – за ними, видимо, следят, их терзают, подкупают друзей и соседей.