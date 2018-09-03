"Я психованная": Кудрявцева с мужем продержались две недели

Лера Кудрявцева родила дочь и спустя три недели вышла из декрета. В новом выпуске передачи "Звезды сошлись" популярная телеведущая призналась, что почти не спит, а без посторонней помощи они с мужем смогли продержаться лишь 14 дней.

Едва Лера Кудрявцева появилась в студии, ее осыпали конфетти, а соведущий Оскар Кучера вручил огромный букет роз и манеж. Лера была настолько тронута, что не смогла сдержать слез. О рождении дочери Марии она высказалась так: "Сама не ожидала от себя такого поступка. Рискнула – и получилось!"

Кудрявцева призналась, что ей сейчас нелегко. "Я не сплю ночами, я психованная. Мне тяжеловато, честно скажу", – сообщила телеведущая. Ранее мучимая бессонницей, теперь Лера буквально валится с ног из-за нехватки сна. "С появлением Мани я могу спать сидя, стоя, у стены, на плече, с открытыми глазами", – рассказала Кудрявцева. Она поведала, что рожала под классическую музыку, однако отказалась от того, чтобы муж, хоккеист Игорь Макаров, присутствовал на родах.

Зашла речь и о нянях. Многие присутствовавшие в студии знаменитости положительно высказались о женщинах с Филиппин. Популярная исполнительница Анастасия Стоцкая даже привела няню-филиппинку в студию. Она пояснила, что та лишь приглядывает за детьми и учит их английскому, а все остальное певица делает сама.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 23 Авг 2018 в 8:15 PDT

Лера, которая недавно проводила на своей официальной страничке в социальной сети Facebook опрос о нянях, призналась, что отказалась от идеи взять для воспитания Марии женщину с Филиппин. Да и вообще, вначале муж Игорь предложил ей попытаться справиться с ребенком самим.

"Когда мне муж сказал: "Лер, никаких нянь! Сама", я сказала: "Да, я тоже очень хочу". А сама подумала: "Сколько же мы с тобой продержимся?" Две недели я прыгала вокруг него: "А ну-ка купать, на памперс, подержи ребенка… Через две недели муж подошел и сказал: "Лера, пожалуйста, давай няню!" – сообщила Кудрявцева. При этом она подчеркнула, что Игорь помогает, и когда она уезжает на съемки, муж сидит с дочкой.