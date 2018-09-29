Кудрявцева еле говорит из-за ужасного известия

К Лере Кудрявцевой на шоу "Секрет на миллион" пришел прославленный фигурист, заслуженный тренер Александр Жулин. Он рассказал о смерти родителей, которые покинули этот мир с разницей в три месяца, и эта история довела ведущую до слез.

Родители Александра Жулина умерли в 2017 году. В сентябре умерла мать. У нее была старческая деменция. Причем врачи сразу предупредили, что это не лечится. Тем не менее, мама держалась долго , она всех узнавала и улыбалась. Незадолго до конца ее состояние ухудшилось. Она проносила еду мимо рта, не могла самостоятельно сесть в автомобиль.

Но удивительно, отметил Александр, что перед смертью, когда была у него дома, мама вдруг узнала и его и внучку и других родных. Но умирая, она уже никого не узнавала, у нее были судороги.

На поминках безутешному отцу, который сам за ней присматривал на протяжении всего этого времени, отказываясь от помощи сиделок, стало плохо: он побледнел, стал плохо говорить, у него онемели пальцы. В больнице решили, что это просто последствия пережитого горя и защемление нерва.

Жулин вспомнил, что после ухода матери отец стал очень сентиментальным, он просил часто звонить, по любому поводу и даже без. И сам Александр, и его младший брат Алексей действительно часто звонили, однако 8 декабря 2017 года никак не могли связаться с отцом. Тогда встревоженный Алексей поехал к нему. Вскоре он позвонил Александру и объявил, что папа умер.

По версии фигуриста, отец вышел из ванной, сел на диван и у него случился инсульт. Причем, подозревает Жулин, еще тогда на поминках отцу стало плохо не от горя – он перенес микроинсульт. Однако тогда никто не догадался его как следует обследовать.

"Это был шок. Сначала не осознаешь, а потом берешь телефон, там написано "папа", а не позвонить..." – Александр Жулин не смог сдержать слез. Прослезилась и Лера Кудрявцева. Она еле сдерживалась и поэтому еле говорила, подбирая слова и задавая вопросы. "Мама забрала его с собой. Я уверен, они сейчас вместе", – сказал Жулин.