"Ничто не вечно": Кудрявцева сообщила о расставании

Лера Кудрявцева открыто рассказала о личной жизни прославленного фигуриста, тренера Александра Жулина, который стал главным героем ее ток-шоу "Секрет на миллион". Популярная телеведущая прокомментировала его расставание с женой Татьяной Навкой и увлечение молодой ученицей Натальей Михайловой.

Лера Кудрявцева поделилась своими впечатлениями от встречи с Александром Жулиным. Телеведущая сочла его похожим на голливудского красавчика и отметила, что молодая жена Наталья ему очень подходит. Лера напомнила, что до встречи с ней Александр был женат дважды. Его первой супругой стала фигуристка Майя Усова, второй – спортсменка Татьяна Навка. Она подарила ему дочь Александру.

"Брак Татьяны и Александра называли идеальным, они были потрясающе красивой и гармоничной парой, но ничто не вечно под луной", – констатировала телеведущая. Кудрявцева рассказала, что Жулину "вскружила голову" ученица Наталья Михайлова. "Наташа смотрела тренеру в рот и вся вспыхивала, когда он прикасался к ней во время тренировок. Александр долго пытался держать себя в руках, но потом все же сдался в очаровательный плен", – цитирует Леру Кудрявцеву Woman.ru.

Как утверждает телеблондинка, Александр и Наталья прожили в гражданском браке 11 лет, прежде чем решили узаконить отношения. Их дочери уже пять лет. Наконец 11 августа Жулин и Михайлова поженились. Причем в Кутузовском ЗАГСе были только самые близкие – влюбленные решили не афишировать свадьбу.

Отметим, что на передаче "Секрет на миллион" появились и сама Наталья, и дочь от предыдущего брака Александра. По словам Кудрявцевой, старшая наследница "не держит на папу зла и очень его любит". Александра расскажет в студии о том, как расставались родители, пытаясь сделать это максимально безболезненно для нее. Тем не менее их разрыв она переживала тяжело.