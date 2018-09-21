"Никаких стеснений": откровения измотанного Лещенко на шоу "Голос 60+"
Лев Лещенко не испытывал никакого стеснения перед приходом на шоу "Голос 60+". Известный певец признается, что его спасает актерская школа в случае, если не нравится выступление участника.
"Мне нравится, что здесь есть ирония. Я очень люблю шутку, даже к своему творчеству отношусь с юмором. Вы же знаете про мою многолетнюю дружбу с Володей Винокуром. Раньше мы часто выступали вместе, делали совместные номера", – напомнил наставник шоу "Голос 60+".
76-летний Лещенко в новом амплуа смотрится весьма уверенно. Он считает, что по крайней мере у пары участников проекта "Голос 60+" абсолютно точно есть будущее. Однако заниматься продюсерской деятельностью певец не планирует – считает, что у него не получится.
"Есть достаточно много молодых исполнителей, которым я даже сам хотел бы помочь, но в силу того, что я – действующий артист, мне некогда ими заниматься. Я без конца мотаюсь! В мои 76 у меня есть зритель", - отметил член жюри проекта "Голос 60+".
Лещенко уверен, что сегодня раскрутить молодого исполнителя с нуля на телевидении практически невозможно. Оно уже не делает звезд, уверен наставник шоу "Голос 60+". Единственный выход – интернет. "Алексеев и Егор Крид не имели эфиров, но стали популярными благодаря Всемирной сети. "Грибы", "Монетка" набирают популярность благодаря интернету, без эфиров", – подчеркнул Лещенко в интервью "Собеседнику".
В заключение наставник проекта "Голос 60+" вспомнил о Диме Билане. Лещенко признался, что Билан ему нравится – но только как образ. Что же касается песен исполнителя, то, по словам члена жюри шоу "Голос 60+", он их "не догоняет". Лещенко не хватает в творчестве Билана гармонической и мелодической фактуры.
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