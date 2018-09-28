Пышногрудая ведущая Первого канала рассказала о любви к разведенному Кузьмину

Канал MTV отметил 20-летие большим концертом в столичном "Олимпийском". Звезды 90-х – Децл, Линда, "Сплин" – спели свои хиты. А встречала знаменитостей у входа в закулисье самая сексуальная ведущая наших дней – Яна Кошкина. Корреспондент Dni.Ru насладился глубиной ее декольте.

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