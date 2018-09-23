Замызганная Кудрявцева вызвала оторопь

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой она выглядит старше своих 47 лет и вдобавок ко всему одета в старую замызганную одежду. Наблюдательные комментаторы поняли, что кадр был сделан на съемках. Тем не менее, у некоторых столь необычный образ Кудрявцевой, которая недавно родила ребенка, вызвал оторопь.

Второй ребенок Леры Кудрявцевой не мешает ей вести активную жизнь и принимать участие в новых проектах. Едва телеведущая родила, как вернулась на работу на телевидение.

Со своими подписчиками в Instagram 47-летняя красавица поделилась закулисной съемкой, в которой предстала в образе героини оскораносного фильма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Милдред Хейс. Компанию ей составил комментатор Георгий Черданцев, которого также было непросто узнать из-за грима.

Для съемок Леру Кудрявцеву немного состарили, добавив на лицо пигментных пятен, а также нарядили в замызганный костюм. Впрочем, некоторые пользователи сети решили, что на этом фото ведущая предстала перед ними без макияжа.

"Лера без макияжа совсем другая старще выглядишь))))Лерочка не в обиду мы тебя любим (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "К чему это ужасное фото, не смешно", "Ну и рожи", "Это что за бомжи???", – не могли уняться комментаторы.

Впрочем, большинство пользователей Сети поняли, что речь идет об образе для съемок. Благо сама Лера Кудлрявцева дала хорошую подсказку для этой версии, опубликовав видео, на котором профессиональный гример наносит ей специальный старящий макияж.

Напомним, не так давно Лера Кудрявцева родила дочь Марию. В программе "Ты не поверишь!" она рассказала о родах. Ведущая подчеркнула, что не пользовалась услугами суррогатной матери, о чем упорно продолжают ходить слухи. "Ребята, успокойтесь. Рожала я сама. Это было непросто, это было тяжело", – призналась Кудрявцева.

Для ведущей дочь стала вторым ребенком. Первого – сына Жана – она родила в 18 лет, будучи женой музыканта группы "Ласковый май" Сергея Ленюка. Устав терпеть постоянные измены Лера Кудрявцева подала на развод. Вторым мужем ведущей стал предприниматель Матвей Морозов, однако пара распалась спустя три года, когда бизнесмен попал в тюрьму. В третий раз Лера Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова. Именно с ним у нее родилась дочь Мария.