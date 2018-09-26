Разгуливающая в переднике Джоли страдает от потери детей

Голливудская актриса Анджелина Джоли, несмотря на скандал вокруг своего имени, очень востребована у режиссеров. Не успела она отдохнуть от работы во второй части фильма "Малефисента", как ее уже завербовали в новый проект.

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