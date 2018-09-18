Джоли тайно выдали замуж за британского миллиардера

Анджелина Джоли уверена, что в борьбе за счастье все средства хороши. Пока еще замужняя актриса поклялась в любви богатому британцу.

Как сообщает таблоид New Idea, Анжелина собирается стать женой таинственного английского миллиардера. Она уже запланировала пышное свадебное торжество, которое начнется с романтичной церемонии венчания. Известно, что праздник пройдет в особняке жениха, в тесном кругу родственников и друзей.

На пути к новому счастью Джоли стоит единственная проблема – еще пока законный муж Брэд Питт. Чтобы устранить "помеху", артистка обратилась в суд и попросила рассматривать дело о разводе, споры об опеке и разделе имущества отдельными процессами. Если Фемида пойдет навстречу знаменитости, то она сможет продолжить борьбу за детей и совместно нажитые финансы, параллельно создавая новую ячейку общества как свободная от брачных уз женщина.

Примечательно, что состоятельный муж сможет решить многие проблемы Энджи. Статус супруги мужчины с огромным банковским счетом моментально сделает ее более надежным опекуном для детей. Также Джоли понимает, что деньги любимого могут быть серьезным подспорьем в юридических баталиях, тем более, она уже спустила уйму средств на адвокатов и пока не добилась результата.

Также издание отмечает, что Джоли и ее таинственный "денежный мешок" уже успели обменяться клятвами. Пара провела торжественный ритуал, где прозвучали обещания вечной любви и верности. Примечательно, что праздник был очень похож на тайную свадьбу: Анджелина была в белом и в держала в руках букет.

Напомним, что Джоли уже более двух лет не может оформить развод с коллегой по цеху Брэдом Питтом. Знаменитости никак не договорятся, с кем останутся их дети. Джоли настаивает на единоличной опеке, а Питт – на совместной.