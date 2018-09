Джоли устроила Питту тайное свидание

Поклонники звездной четы облегченно вздохнули. Наконец-то знаменитости смогли без скандала пойти на контакт. Джоли пригласила Питта на тайную встречу. Общение прошло продуктивно.

"Анджелина решила, что пришло время попытаться уладить все споры. Для Брэда эта стало большим облегчением. Они хотят создать спокойную обстановку для детей", – цитирует знакомый с ситуацией источник Daily Mail. "Брэд уже давно был настроен на заключение мира", – добавил собеседник издания.

Отметим, что с тех пор, как Джоли и Питт подали на развод, прошло два года. Процесс осложняет то, что знаменитости не могут поделить опеку над детьми. Очередное заседание суда было назначено на 21 августа, но его отложили.

Ранее Питт добился возможности чаще видеться с наследниками. Согласно решению суда, актер может видеть детей по четыре часа через день в период учебы и по 12 часов через день в выходные и каникулы. Голливудские звезды пришли к соглашению, что будут придерживаться постановления суда.

