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Болезненно худой Нагиев взволновал измученным видом

Дмитрий Нагиев. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Дмитрий Нагиев очень изменился ради роли. Актер заметно потерял в весе и кажется очень измученным.
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В московском кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера драмы "Непрощенный", в которой Нагиев исполнил главную роль – архитектора Виталия Калоева. Вместе со съемочной группой и режиссером Сариком Андреасяном Дмитрий вышел на сцену и лично презентовал картину.

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Дмитрий Владимирович Нагиев актер театра и кино, шоумен

Нагиев появился на показе в своем фирменном образе. Он облачился в темные джинсы, футболку в тон и длинный летний плащ черного цвета. Шею артиста украшали замысловатые кулоны, он не выпускал из рук четки.

Отметим, что поклонников совсем не смутил странный внешний вид Дмитрия. Они обратили внимание на то, что у 51-летнего актера заметно ввалились щеки, поэтому создалось впечатление, что на его лице остался один огромный нос. Нагиев выглядел очень уставшим, немного помятым и болезненно худым. Впрочем, другие его почитатели решили, что знаменитость сбросила вес ради роли.

Дмитрий Нагиев. Фото: PR-агентство Sarafan

Напомним, что лента "Непрощенный" рассказывает реальную историю архитектора Виталия Калоева, потерявшего в страшной авиакатастрофе семью. Фильм о любви, об одиночестве, о маленьком человеке.

Гостями премьеры стали многие российские знаменитости: Михаил Галустян, Александр Ревва, Наталья Рудова, Аркадий Укупник, Регина Тодоренко, Карина Мишулина, Стас и Юлия Костюшкины, Анна Седокова, Павел Прилучный и Агата Муцениеце, Нелли Ермолаева, Корнелия Манго, Дарья Пынзарь и многие другие.

Автор: Руслана Алексеева25 сентября 2018, 18:06
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