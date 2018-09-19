"Дима, вам тушенки хватило?": Нагиев рассказал о встрече с Путиным

Актер и шоумен Дмитрий Нагиев стал гостем шоу Юрия Дудя. Поговорили о болезнях, президенте России Владимире Путине и многом другом.

Нагиев рассказал, что в 90-е оказался с Путиным в одном пазике. В то время Дмитрий был самым популярным российским диджеем и возглавлял, по его словам, штаб молодежного движения по перевыборам Анатолия Собчака.

С будущим главой государства у них состоялся добродушный разговор. "Владимир Владимирович периодически хлопал меня по плечу, спрашивая, хватило ли нам на раздачу гречки, тушенки и сахара. И я отвечал: "Да-да!" Не умел я никогда дружить с кем надо..." – поделился случаем из жизни гость шоу.

Также самый высокооплачиваемый в нашей стране ведущий откровенно рассказал о проблемах со здоровьем. Оказывается, недавно он перенес почечнокаменную болезнь.

По его словам, выходя из кадра на шоу "Голос", он просто рыдал от боли. "Даже не буду рассказывать, как из меня извлекали эти камни! Но могу показать. Первым делом я спросил у врача: "Что с питанием, питьем и сексом?" На второй день приехал на площадку в кровавых трусах", – сообщил Дмитрий.

Как писали Dni.Ru, Дудь спросил Нагиева, сколько у него детей, на что тот отреагировал негативно. Юрий признался, что не стал бы задавать этот вопрос, не проговорись Дмитрий в ходе интервью: актер назвал своего 29-летнего наследника Кирилла Нагиева "старшим сыном". На вопрос Дудя телеведущий не ответил.