Говорливый Нагиев втянул Первый канал в громкий скандал

Интервью самого высокооплачиваемого шоумена России Дмитрия Нагиева вызвало бурную реакцию в соцсетях. Особенно пользователей интересует реакция на слова, сказанные актером в гостях у Юрия Дудя в адрес Первого канала и Кремля.

Впечатления от интервью Дмитрия Нагиева Юрию Дудю, судя по всему, только положительные. Отзывы хорошие. Что же касается Кремля и Первого канала, то они на высазывания шоумена никак не отреагировали.

"По-моему, только хорошие отзывы. Все оценили это интервью, поэтому никаких негативных моментов нет", – сказала в эфире радиостанции "Говорит Москва" официальный представитель артиста.

Напомним, днем ранее в гостях у популярного блогера Юрия Дудя Нагиев рассказал о первой встрече с Владимиром Путиным. По словам артиста, в 90-е он оказался с Путиным в одном автобусе. В то время Дмитрий был самым популярным российским диджеем и возглавлял штаб молодежного движения по перевыборам Анатолия Собчака.

"Владимир Владимирович периодически хлопал меня по плечу, спрашивая, хватило ли нам на раздачу гречки, тушенки и сахара. И я отвечал: "Да-да!" Не умел я никогда дружить с кем надо..." – рассказал шоумен.

В этом же интервью Дмитрий Нагиев рассказал о своей работе на Первом канале. Он заявил, что нисколько не боится увольнения. "Там рассчитывать на то, что ты продолжишь завтра – бессмысленно абсолютно... Я не боюсь, что меня турнут", – заявил артист. По словам шоумена, он боялся лет 10-15 назад – но сейчас это чувство страха ушло.

Вспомнил Дмитрий и о своем знакомстве с актрисой Ларисой Гузеевой. Он рассказал, как, выпив лишнего, прилюдно сорвал с нее колготки. На вопрос ведущего, были ли они парой, Нагиев признался, что в их отношениях "был всплеск".