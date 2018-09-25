Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 сентября 2018 года

Российские знаменитости не дают аудитории заскучать: кто-то распространяет слухи и сплетни в Instagram, другие делятся подробностями личной жизни в эфире популярных телепередач. Dni.Ru собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 сентября.

Известная ведущая с НТВ рассекретила смертельную болезнь

Журналистка Наталья Мальцева, которая ведет легендарную передачу "Квартирный вопрос" на НТВ, решилась на откровенное интервью. Она рассказала об онкологии.

Как оказалось, рак у нее нашли несколько лет назад. О борьбе с тяжелым недугом – в нашей статье.

"Люблю больше жизни!": 71-летняя София Ротару показала своего мужчину

София Ротару сделала заявление в Instagram после новостей о срочной госпитализации. Популярная певица показала любимого мужчину.

Публикацию она посвятила мужу. Dni.Ru собрали последние новости о певице.

"Это импотенция": Соседов в ужасе от безобразной выходки Баскова

"Золотой голос России" Николай Басков получил серьезный удар по репутации. Прилетело ему за скандальный клип "Ибица" с Филиппом Киркоровым.

Приложил певца в беседе с корреспондентом Dni.Ru острый на язык музыкальный критик Сергей Соседов. Подробнее – в нашем материале.

Забеременела и рыдает: заговорившая об абортах Маркл отказалась от детей

Не все в порядке и за рубежом. Пока звезды отечественной сцены переживают настоящий беби-бум, на Западе создавать семьи готовы далеко не все.

Например, Меган Маркл пока не хочет становиться матерью. Последние новости из жизни королевской семьи – в нашей статье.

"Я не чувствую радости": Порошина откровенно о разводе и пятом ребенке

Беременная пятым ребенком Мария Порошина переживает настоящую драму. Звезда откровенно рассказала, какую жизнь теперь ведет.

И это уже не слухи и сплетни, а настоящее интервью. Подробности – в материале Dni.Ru.

Последние новости шоу-бизнеса сегодня, 25 сентября, читайте в разделе и специальных сюжетах.