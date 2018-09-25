Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 сентября 2018 года
Известная ведущая с НТВ рассекретила смертельную болезнь
Журналистка Наталья Мальцева, которая ведет легендарную передачу "Квартирный вопрос" на НТВ, решилась на откровенное интервью. Она рассказала об онкологии.
Как оказалось, рак у нее нашли несколько лет назад. О борьбе с тяжелым недугом – в нашей статье.
"Люблю больше жизни!": 71-летняя София Ротару показала своего мужчину
София Ротару сделала заявление в Instagram после новостей о срочной госпитализации. Популярная певица показала любимого мужчину.
Публикацию она посвятила мужу. Dni.Ru собрали последние новости о певице.
"Это импотенция": Соседов в ужасе от безобразной выходки Баскова
"Золотой голос России" Николай Басков получил серьезный удар по репутации. Прилетело ему за скандальный клип "Ибица" с Филиппом Киркоровым.
Приложил певца в беседе с корреспондентом Dni.Ru острый на язык музыкальный критик Сергей Соседов. Подробнее – в нашем материале.
Забеременела и рыдает: заговорившая об абортах Маркл отказалась от детей
Не все в порядке и за рубежом. Пока звезды отечественной сцены переживают настоящий беби-бум, на Западе создавать семьи готовы далеко не все.
Например, Меган Маркл пока не хочет становиться матерью. Последние новости из жизни королевской семьи – в нашей статье.
"Я не чувствую радости": Порошина откровенно о разводе и пятом ребенке
Беременная пятым ребенком Мария Порошина переживает настоящую драму. Звезда откровенно рассказала, какую жизнь теперь ведет.
И это уже не слухи и сплетни, а настоящее интервью. Подробности – в материале Dni.Ru.
Последние новости шоу-бизнеса сегодня, 25 сентября, читайте в разделе и специальных сюжетах.
Из-за тяжелого недуга женщине пришлось уехать в Израиль
Дочь легендарного актера отозвала иск к предполагаемому брату
История с переездом певицы получила неожиданное продолжение
Женщина поделилась своим несчастьем