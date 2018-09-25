Забеременела и рыдает: заговорившая об абортах Маркл отказалась от детей

После четырех месяцев семейных распрей Меган Маркл, судя по всему, отчаялась. Герцогиня Сассекская, которая совсем недавно была втянута в скандал с обсуждением абортов, заявила, что сама не готова заводить детей.

Подавленная Меган Маркл, которую подозревают в беременности, обратилась за поддержкой к давней приятельнице, американской теннисистке Серене Уильямс. 37-летняя герцогиня Сассекская на протяжении длительного времени тревожила спортсменку слезными телефонными звонками.

По словам Маркл, она изо всех сил пытается управлять своей новой жизнью. Пока это получается с переменным успехом, передает RadarOnline.com.

По информации источника, Маркл рассказала подруге, что принц Гарри подталкивает ее к ребенку, но она не решится на это, пока жизненные проблемы не будут устранены. В частности, дива находится в непростых отношениях с отцом: он недоволен тем, что дочь разбалтывает секреты королевской семьи прессе и участвует в рекламных фотосессиях.

Стоит отметить, что герцогиня и звезда тенниса давно знают друг друга. Теперь чемпионка продемонстрировала, что они все ближе и ближе с каждым днем.

Примечательно, что недавно Меган Маркл оказалась в центре скандала, связанного с референдумом об абортах в Ирландии. Во время деловой поездки герцогиня высказалась на достаточно острую тему, что делать представителям королевской семьи нежелательно.

Елизавета II не одобряет подобные шаги, так как после них всегда найдутся недовольные. "Мы с Меган обсудили референдум. Она следила за ним с интересом и была довольна результатами", — написала после встречи с герцогиней ирландский сенатор Кэтрин Нун в Twitter.

Ранее сообщалось, что якобы беременная Меган Маркл больше не может скрывать интересное положение. Жену принца Гарри выдают наряды, плотно облегающие огромный живот.