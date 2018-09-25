"Я не чувствую радости": Порошина откровенно о разводе и пятом ребенке

У Марии Порошиной новая жизнь. Популярная актриса развелась с Ильей Древновым после 17 лет брака, а теперь ждет пятого ребенка. Артистка призналась, что живет надеждой и ожиданием счастья.

Новость о том, что 44-летняя Мария Порошина ждет пятого ребенка, причем не от мужа, актера Ильи Древнова, с которым оформила развод, стала сенсацией. Лишь сейчас актриса решила расставить все точки над i, чтобы в СМИ не муссировалась недостоверная информация.

Для начала Мария сообщила, что проблемы у них с мужем начались довольно давно. Они то расходились, то сходились в надежде сохранить брак, но ничего не вышло. "Надеюсь, нам с Ильей удастся остаться в добрых отношениях. 17 лет – огромная часть жизни. И у нас трое общих детей. Мы должны создать для них максимально благоприятную, доброжелательную атмосферу. Папа всегда останется папой, мама – мамой. Как бы ни сложилась судьба, их никто не заменит", – убеждена Порошина.

Расставание далось актрисе тяжело, с болью. "Грустно возвращаться памятью в прошлое, в котором нам было так хорошо. Но другого пути у нас с Ильей не было", – объяснила артистка, у которой теперь новая жизнь, причем во всех смыслах, ведь Мария беременна. Однако об отце ребенка она предпочитает не распространяться.

"Скажем так: я живу надеждой и ожиданием счастья, но о подробностях умолчу. Счастье любит тишину", – сказала Порошина. Мария призналась, что не хотела афишировать свое интересное положение. Обо всем узнали репортеры, которые приехали на съемки, где была задействована Порошина. Они приписали ребенка Древнову, не подозревая, что на тот момент супруги уже расстались.

Мария призналась, что сейчас для нее самое главное – ребенок. Ее мечта – снова выйти замуж и жить полноценной семейной жизнью. Актриса отметила, что она не может жить в одиночестве, ей необходима мужская поддержка. "Но мечты не всегда совпадают с реальностью, я отдаю себе в этом отчет. Пока нужно пережить кризисный период. Начинать новую жизнь непросто, я не чувствую радости или облегчения. Но уверена, что все сделала правильно", – цитирует Марию Порошину "Караван историй".