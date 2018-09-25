Прославленная модель ужаснула публику квадратной грудью

55-летняя модель, актриса Бриджит Нильсен вышла в свет спустя три месяца после рождения пятого ребенка. Она продемонстрировала идеальную фигуру, но буквально ужаснула общественность своей квадратной грудью.

Бриджит Нильсен появилась на мероприятии в Лос-Анджелесе в черном платье в пол из блестящей ткани. Наряд облегал точеную фигуру модели, а изюминкой его стало умопомрачительное декольте. Фотографиями с вечеринки Бриджит поделилась на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

Именно там подписчики обратили внимание на странную форму груди Нильсен. Фанаты высказали уверенность, что 55-летняя актриса вставила себе импланты, уж чрезвычайно неестественно смотрелась грудь. Особенно удивила комментаторов форма бюста. Многим показалось, что у Бриджит квадратная грудь.

"О боже! Что с грудью?? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "У Бридж квадратные сиси)))", "Перестаралась с пластикой( грудь уже квадратная((", "Какое уродство! Грудь как инородное тело(", "Я понимаю, что вы для молодого мужа стараетесь, но это уже перебор, мне кажется", – прокомментировали пользователи Сети.

К слову, на мероприятии Бриджит появилась со своим супругом, продюсером Матти Десси, с которым находится в счастливом браке уже 12 лет. Именно ему датская модель подарила первенца в начале августа – дочь Фриду.

Отметим, что известие о беременности модели стало сенсацией. Причем новостью поделилась сама Нильсен. От предыдущих отношений у актрисы четверо сыновей: Джулиану 34 года, Киллиану и Дугласу – 28 и 25, а Раулю – 23. Можно предположить, что рождение дочери стало для Бриджит личным и долгожданным подарком к юбилею.