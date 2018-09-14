Голая супермодель начала рожать во время показа коллекции Рианны

Показ новой коллекции нижнего белья, разработанного известной певицей Рианной, закончился весьма необычно. Одна из моделей начала рожать прямо на подиуме.



Дело в том, что 22-летняя манекенщица приняла участие в мероприятии на последнем месяце беременности. Судя по всему, она настолько переволновалась, что во время шоу начались схватки.

Показ авторской коллекции Рианны проходил в рамках Нью-Йоркской недели моды. Стоит отметить, что певица – ярая сторонница модного ныне бодипозитива, и потому выбрала для своего показа моделей с нестандартными фигурами.

По этой причине бюстгальтеры, трусики и чулки примерили как худышки, так и пышные женщины. Однако главной звездой показа стала беременная Слик Вудс. Темнокожая модель вышла на подиум практически обнаженной, сообщает Daily Mail.

Во время показа у модели начались схватки. Манекенщица не подала вида и дотерпела до конца шоу, после чего ей вызвали скорую. Модель срочно доставили в одну из больниц города, где у нее через несколько часов родился мальчик.

Стоит отметить, что отечественные модели тоже попадают в нестандартные ситуации. Экс-любовница певца Алексея Воробьева, получившая уголовный срок за драку с полицейским, серьезно пострадала от сокамерниц. Кира Майер поссорилась с ними, из-за чего попала в больницу.

Одна из заключенных побила девушку, а также выплеснула ей в лицо кипяток. Модель госпитализировали с сильными ожогами, передает Telegram-канал Mash.