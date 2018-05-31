Пенсия на носу, а туда же: известная актриса ждет ребенка от молодого

Звезда фильма "Рыжая Соня" Бриджит Нильсен ждет пятого ребенка. 54-летняя артистка показала огромный живот.

О своей беременности Бриджит Нильсен объявила сама. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram известная датская (поэтому в оригинале ее имя звучит как Бригитта) актриса и модель опубликовала несколько фотографий, на которых запечатлена с внушительным животом. "Семья становится больше. Счастливое время", – написала 54-летняя знаменитость.

Многочисленные подписчики пришли в неописуемый восторг. Они рассыпались в комплиментах и поздравлениях артистке, пожелали сил и крепкого здоровья ей и малышу. Отметим, что Бриджит ждет пятого ребенка. От предыдущих отношений у актрисы четверо сыновей: Джулиану 34 года, Киллиану и Дугласу – 28 и 25, а Раулю – 23.

Как предполагают фанаты, Нильсен мечтает о дочери, поэтому не теряет надежды с пятой попытки ухватить удачу за хвост. Отметим, что модель не уточнила, кого именно она ждет. Точно известно, что отцом ребенка является ее супруг, продюсер Маттиа Десси. К слову, он ее пятый муж. Они поженились 12 лет назад, у избранника артистки детей нет, так что будущий малыш станет его первенцем.

Публикация от Brigitte Nielsen (@realbrigittenielsen) 27 Май 2018 в 1:03 PDT

Говорят, для того чтобы зачать ребенка, Бриджит воспользовалась процедурой ЭКО, однако предпочла не пользоваться услугами суррогатной матери. Судя по фотографиям, актриса в состоянии в пятый раз преодолеть нелегкий путь беременности и родов – 54-летняя модель выглядит великолепно.

Публикация от Brigitte Nielsen (@realbrigittenielsen) 30 Май 2018 в 10:07 PDT

Напомним, Бриджит Нильсен прославилась благодаря фильму "Рыжая Соня", где сыграла в паре с Арнольдом Шварценеггером. Картина вышла в свет в далеком 1985 году и вмиг сделала новоиспеченную актрису популярной. До этого Нильсен снималась для журналов, была моделью, но лишь кинематограф вознес ее на пик славы.

И дело не только в фильмах. Вскоре после "Рыжей Сони" Бриджит закрутила роман с Сильвестром Сталлоне и даже умудрилась выйти за него замуж. Она сыграла в его фильме – в одной из частей "Рокки", однако брак вскоре завершился.