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Пенсия на носу, а туда же: известная актриса ждет ребенка от молодого

Бригитта Нильсен. Фото: GLOBAL LOOK press/PPS Worldwide
Звезда фильма "Рыжая Соня" Бриджит Нильсен ждет пятого ребенка. 54-летняя артистка показала огромный живот.

Продолжение: На Прилучного набросились из-за обнародованных фото другой женщины
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О своей беременности Бриджит Нильсен объявила сама. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram известная датская (поэтому в оригинале ее имя звучит как Бригитта) актриса и модель опубликовала несколько фотографий, на которых запечатлена с внушительным животом. "Семья становится больше. Счастливое время", – написала 54-летняя знаменитость.

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Многочисленные подписчики пришли в неописуемый восторг. Они рассыпались в комплиментах и поздравлениях артистке, пожелали сил и крепкого здоровья ей и малышу. Отметим, что Бриджит ждет пятого ребенка. От предыдущих отношений у актрисы четверо сыновей: Джулиану 34 года, Киллиану и Дугласу – 28 и 25, а Раулю – 23.

Как предполагают фанаты, Нильсен мечтает о дочери, поэтому не теряет надежды с пятой попытки ухватить удачу за хвост. Отметим, что модель не уточнила, кого именно она ждет. Точно известно, что отцом ребенка является ее супруг, продюсер Маттиа Десси. К слову, он ее пятый муж. Они поженились 12 лет назад, у избранника артистки детей нет, так что будущий малыш станет его первенцем.

Говорят, для того чтобы зачать ребенка, Бриджит воспользовалась процедурой ЭКО, однако предпочла не пользоваться услугами суррогатной матери. Судя по фотографиям, актриса в состоянии в пятый раз преодолеть нелегкий путь беременности и родов – 54-летняя модель выглядит великолепно.

Напомним, Бриджит Нильсен прославилась благодаря фильму "Рыжая Соня", где сыграла в паре с Арнольдом Шварценеггером. Картина вышла в свет в далеком 1985 году и вмиг сделала новоиспеченную актрису популярной. До этого Нильсен снималась для журналов, была моделью, но лишь кинематограф вознес ее на пик славы.

И дело не только в фильмах. Вскоре после "Рыжей Сони" Бриджит закрутила роман с Сильвестром Сталлоне и даже умудрилась выйти за него замуж. Она сыграла в его фильме – в одной из частей "Рокки", однако брак вскоре завершился.

Автор: Наталья Аряева31 мая 2018, 10:14

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