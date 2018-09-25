"Утонул в канавке": знаменитая актриса рассказала о смерти маленького сына

Гостем программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" телеканала "Россия 1" стала известная актриса Ольга Павловец. Знаменитость недавно пережила чудовищную трагедию.

Ольга с малых лет мечтала стать актрисой. После окончания школы она поступила в ЛГИТИМИк. Она известна широкому зрителю по своим ролям в таких сериалах, как "Тайны следствия", "Склифосовский" и многих других.

И если карьера знаменитости всегда складывалась удачно, то с личной жизнью все было намного сложнее. Первым мужем Ольги был Дмитрий Щербина, от которого она родила сына Прохора. Однако этот брак не продлился долго. Актеры поняли, что существовать вместе не могут. "После рождения сына было еще больше понятно, что мы были совсем разные, какие-то бытовые моменты", – вспоминает артистка.

На долю Ольги выпало еще одно испытание. Когда Прохору было всего четыре года, он утонул. "Это трагическое стечение обстоятельств, он споткнулся, ударился головой и упал в канавку, никто не мог ничего сделать. Я плохо помню, что тогда со мной происходило, мне было ужасно больно. Парадокс, но у меня нет ощущения, что я потеряла ребенка, словно он со мной, рядом, оберегает", – говорит Ольга.

Горе разделило жизнь Ольги на до и после. Актриса решила бросить профессию, она не могла найти в себе силы жить дальше.

Однако встреча с актером Иваном Шибановым дала звезде точку опоры. Мужчина помог Павловец понять, что у нее есть будущее. В итоге между артистами вспыхнули чувства, через некоторое время они поженились.

В браке с Шибановым актриса вновь стала мамой. Она родила сына Макара. Однако и этим отношениям звезды пришел конец. В апреле 2017 года стало известно, что Ольга и Иван развелись, но остались добрыми друзьями. А недавно Павловец родила сына Андрея, но отца ребенка знаменитость не называет.