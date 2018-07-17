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Шоу-бизнес

Корчевников пришел в ужас от рассказа о жизни знаменитого актера

Фото: instagram.com/b.korchevnikov
Гостем программы "Судьба человека" стал известный российский актер Николай Перминов. Его история поразила ведущего.
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Артист рассказал, что мать отказалась от него сразу после рождения, поэтому он жил в детском доме. Родственников Николай смог разыскать лишь несколько лет назад.

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Борис Вячеславович Корчевников актер, телеведущий

По словам Перминова, он помнит себя с трех лет. "Когда из дома малютки я попал в детский дом, сразу понял, в какой жестокий мир попал. Нас жестоко избивали. Постоянно. Я был еще маленьким, а старшие ребята по традиции били младших", – цитирует звезду сериала "Тайны следствия" Teleprogramma.pro.

Мальчик несколько раз убегал из детдома – настолько было невыносимо. "Искал еду на кладбище, ходил и просил деньги, но меня находили и возвращали", – вспомнил трудное детство Николай. Ребенок ждал, когда его усыновят.

Однажды он жил в семье. Но после нескольких лет приемные родители отказались от содержания будущего актера из-за того, что он был болен. Перминов о той жизни ничего не помнит. "Может, это и к лучшему", – констатировал артист.

Слушая рассказ гостя, ведущий Борис Корчевников не скрывал эмоций. Действительно, такая драматическая судьба мало кого может оставить равнодушным.

В армии Николаю было легче, чем в детдоме. Он привык к жестокости, и дедовщина его не пугала. В 18 лет Перминов женился. Его избранница Валентина родила будущему артисту малыша, но вскоре супруги развелись.

Позже Николай вновь женился, но брак оказался недолгим. В этом союзе тоже родился сын. Актер поддерживает отношения с наследниками и рад, что может быть рядом с ними. 

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Автор: Валерия Нарская17 июля 2018, 14:17
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