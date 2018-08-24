Малахов и Корчевников перемыли кости умершей от рака Сенчиной

Ведущие встретились в программе "Прямой эфир" и поговорили по душам. Они вспомнили знаменитых артистов, которые раскрыли душу в их программах.

Одной из таковых стала певица и актриса, народная артистка России Людмила Сенчина. Ее не стало 25 января этого года. Исполнительнице с хрустальным голосом, умершей от онкологического заболевания, было 67 лет.

Андрей Малахов рассказал, что в 2017 году у него было последнее интервью с артисткой. "Мы уже знали, что она болеет, она стеснялась кому-либо сказать, что у нее рак, стеснялась лишний раз попросить деньги на хорошую химиотерапию, она запрещала мужу говорить эту правду", – поделился ведущий.

Он признался, что иногда в редакцию "Прямого эфира" звонил супруг Сенчиной, плакал и говорил, что у жены сильнейшие боли. "Мы разговаривали с ним за две недели до ее ухода. Я говорил: "Давайте перевезем в Германию, давайте что-нибудь сделаем". "Нет, нет, нет. Людочка так переживала, что ее никто не поздравил никакой телеграммой с днем рождения", – вспомнил Андрей Малахов. По словам ведущего, очень больно, когда ты понимаешь, что бессилен и можешь помочь только словом.

В свою очередь Борис Корчевников отметил, что это тоже немало. "Мне это тоже очень знакомо, я хорошо помню, что такое болезнь и когда каждое слово – это лекарство, а тем более, когда к тебе такое внимание, какое ты ей оказал. Столько тепла, столько любви, сколько ты ей отдал", - высказался ведущий программы "Судьба человека".