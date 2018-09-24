Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 сентября 2018 года

Не проходит и дня, чтобы общественность не заполучила в свое распоряжение очередные грязные тайны или скандальные слухи о российских звездах. Разоблачения знаменитостей приобретают все более скандальный оттенок. Все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 сентября, – в материале Dni.Ru.

Звезда "Дома-2" раскрыла грязную тайну ТНТ

Роман Тертишный, известный зрителям телестройки под псевдонимом Май Абрикосов, крайне эмоционально рассказал о хамском предложении, поступившем ему от телеканала ТНТ. Его возмутило приглашение принять участие в шоу "Бородина против Бузовой".

Роман заявил, что уволил бы того шеф-редактора, который предложил ему такое. Возмутило его то, что с ним разговаривали как с идиотом.

Беременная двойней Меган Маркл показала огромный живот

Весь мир с замиранием сердца следит за распространением очередного слуха. Светские хроникеры рассказывают, что жена принца Гарри Меган Маркл беременна.

Стоит отметить, что у последней новости есть внушительное преимущество перед другими историями о тайнах жизни королевской семьи. На этот раз публике представили фотографию "будущей мамы" с заметно округлившимся животом. Взглянуть на снимок можно в материале Dni.Ru.

Актриса Литвинова ждет ребенка от Хабенского

Журналисты огорошили общественность неожиданной новостью – в семье Константина Хабенского и Ольги Литвиновой ожидается пополнение. Рассказывают, что жена подарит актеру ребенка уже в декабре.

Хабенский и Литвинова традиционно не комментируют личную жизнь. Однако фотографии (есть в материале Dni.Ru) говорят красноречивее любых слов.

Орбакайте покидает Россию ради жизни в Америке

Кристина Орбакайте, кажется, не собирается оставаться в России. Рассказывают, что певица намерена переехать в США.

Последние новости о дочери Аллы Пугачевой говорят о том, что она, по всей видимости, раздумывает над переездом за океан. Впрочем, Кристина Орбакайте успела сделать собственное заявление на этот счет.

Идеальной семье конец: Сергея Пынзаря из "Дома-2" застали с любовницей

Телепроект "Дом-2" славится своими скандалами и не собирается разочаровывать преданных зрителей. Очередным шоком для поклонников шоу стало известие о назревающем громком разрыве в казавшейся идеальной семье Дарьи и Сергея Пынзарь.

Мужчина был замечен в компании знойной незнакомки, которую тут же окрестили его любовницей. Впрочем, некоторые любители посплетничать говорят, что Пынзарь крутит роман не с брюнеткой, а с блондинкой. Впрочем, сам он эти слухи не комментировал.

Последние новости шоу-бизнеса сегодня, 24 сентября, читайте в разделе и специальных сюжетах.

