Орбакайте покидает Россию ради жизни в Америке

Говорят, в ближайшее время Кристина Орбакайте переедет жить в США. Супруг артистки, бизнесмен Михаил Земцов, прожил за океаном большую часть времени, у него там родители. К тому же у Кристины и Михаила есть недвижимость в Майами.

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