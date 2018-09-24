Кристина Орбакайте официально о своем отъезде из России

Появилась информация, будто в ближайшее время Кристина Орбакайте вместе с мужем и дочкой переедет в Америку. Официальный представитель артистки прокомментировал известие.

Как сообщили в пресс-службе, Кристина Орбакайте не собирается уезжать из России. "Кристина не уезжает из России. Не слушайте, пожалуйста, сплетни", – цитирует официального представителя популярной исполнительницы РИА Новости.

Ранее появились данные, что Кристина Орбакайте переезжает в Америку. У артистки дом в Майами и квартира в Нью-Йорке. Отметим, что каждый год певица вместе с членами семьи проводит там отпуск. Возможно, именно это обстоятельство и повлияло на возникновение подобных слухов.

К тому же шестилетняя дочь Кристины Орбакайте и ее супруга, бизнесмена Михаила Земцова Клавдия все лето провела в Майами. Говорят, внучку Аллы Пугачевой помогает воспитывать няня-филиппинка, которая общается с девочкой исключительно на иностранном языке. "Клава не чувствует разницы между русским и английским, у нас все получилось случайно", – рассказала Орбакайте недавно.

В Америке девочка ходила в местное детское учреждение. Естественно, со сверстниками она общалась на английском. Чтобы внучка Примадонны не потеряла приобретенные за рубежом навыки, в Москве Клавдия посещает садик, где с ней занимаются профессиональные учителя иностранного языка.

Ранее Кристина Орбакайте рассказала о своем плотном графике и гастрольной деятельности. А также выложила в Instagram фотографию, где сидит в частном самолете, который направлялся из Москвы в Санкт-Петербург. Это вызвало агрессию поклонников, которые призвали Кристину быть скромнее и сочли глупым поступок летать в не столь отдаленные друг от друга города частным рейсом. Они нашли такую фотографию позерством.