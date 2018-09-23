"Доверчивая": Личный целитель рассказал о проблемах Волочковой

Целитель Бабак Джафарипур из Ирана, как он сам рассказывает. помогает многим российским и зарубежным знаменитостям. Среди его клиентов – актер Стивен Сигал, тренер Ирина Винер, ведущая Лера Кудрявцева, шейх из Объединенных Арабским Эмиратов и певец Сергей Жуков. Работал он и с балериной Анастасией Волочковой.

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