"Доверчивая": Личный целитель рассказал о проблемах Волочковой
Пока официальная наука пытается найти все более убедительные аргументы против нетрадиционной медицины, многие звезды российского и зарубежного шоу-бизнеса доверяют свои жизни и здоровье лекарям, гадалкам и другим людям, которые, по их заверениям, обладают паранормальными способностями. Среди них – выходец из Ирана Бабак Джафарипур.
В частности, к нему за помощью обращалась балерина Анастасия Волочкова. На целителя она произвела крайне положительное впечатление. "Настя – человек-праздник. Правда, доверчивая. Угощала чаем и пирогом, который испекла сама", – цитирует StarHit Бабака Джафарипура.
"Да, кстати, ее тело очень хорошо принимает энергию", – добавил он. Тяжелая судьба профессиональной балерины стали проблемой для здоровья танцовщицы. "Настя жаловалась на боли в руках, ногах и спине. Ничего удивительного, вся жизнь – бесконечные тренировки. После нескольких сеансов балерина почувствовала себя намного лучше", – отметил целитель.
Впрочем, судя по характеристике Бабака Джафарипура, главная проблема Анастасии Волочковой заключается не в ее теле, а в доверчивости. Напомним, танцовщица судилась со своим личным водителем, которого обвинила в похищении крупной суммы денег и других сомнительных поступках.
А пользователи Сети и вовсе уверены, что балерина часто попадает под влияние сомнительных личностей мужского пола. В частности, злобные комментаторы были уверены, что последний любовник Волочковой, которого та представила публике, был с ней исключительно из-за денег. Однако мужчина уже давно перестал появляться на фотографиях 42-летней красотки.
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